韓國瑜爬樹繼續罵中央...行政院好無奈：每次先開火的都是他

▲韓國瑜爬樹防登革熱。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜怪招不斷，這次視察登革熱防疫工作，竟然「爬到樹上」看樹洞，不僅嚇壞一旁幕僚，也讓外界看傻眼。行政院發言人Kolas Yotaka 24日在臉書發文，無奈表示，「韓市長從樹上下來之後，還是繼續批評行政院」。她感嘆，每次先開罵的都是韓市長，希望韓市府多位人民想想吧。

Kolas 表示，韓市長從樹上下來之後，還是繼續批評行政院，嗆行政院都是因為高雄市長是國民黨的韓國瑜，所以就故意盯著。

她感嘆，「其實仔細反芻每次空戰的事發原因，各位會發現，每每主動開火，不斷對著鏡頭談藍綠有別、企圖升高藍綠緊張的，不是行政院，是韓市長」。

Kolas 強調，行政院業務繁忙，不會只盯著某一位市長，而是會盯著被疫情、災情所攻擊的一大群市民。她感嘆，「我們說破嘴了，講了很多次，救災、防疫、預算、建設皆不分藍綠，皆有公文、撥款紀錄可供證明。

行政院走過多少藍營執政的縣市，看過多少建設與計劃，每次到地方都努力傳達中央地方努力合作為人民，中央、地方之間大多也溝通順暢、相處愉快」。

Kolas 無奈說道，作為一個執政黨，若真想繼續在明年獲得人民支持，有什麼動機要刻意忽略藍營執政縣市的人民？這不合邏輯吧？那作為在野的地方政府，又為何要一直升高政黨之間的衝突？動機是什麼？還是為人民想想吧。

Kolas 最後也附上疾管署資訊說明，防治登革熱最有效的辦法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，「若樹上有樹洞，有積水的疑慮，可以在樹洞裡填土並種植植物」。