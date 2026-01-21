北極冷空氣強襲！俄遠東暴雪癱瘓　日本數十航班停飛

▲堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）積雪數公尺。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自北極的冷空氣造成強烈寒流，席捲俄羅斯東部、亞洲甚至東歐。俄羅斯遠東遭遇60年來最大降雪，積雪高度厚達數公尺，幾乎陷入癱瘓。中國與日本多地交通大亂，上海罕見飄起大雪，日本西北部數十個航班停飛。

積雪逾2公尺 俄遠東癱瘓

俄羅斯遠東堪察加半島（Kamchatka Peninsula）1月上半月降雪量已逾2公尺，而去年12月的降雪量也高達3.7公尺。巨大雪堆不僅淹沒汽車，還封住建築出入口，當地最大城市堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）居民在高聳雪堆上行走、跳躍、嬉戲，一些人形容積雪「就像沙丘一樣」。

▼上海居民冒雪走在街上。（圖／路透）



中國多地冰封 上海罕見大雪

中國政府警告，嚴寒天氣將持續至少3天，多達12省的主要道路因結冰封閉，包括山西、內蒙古與黑龍江。而氣溫驟降的情況也波及到長江淮河以南，包括江西與貴州等省分。《浙江新聞》報導，貴州的氣溫預計下降10至14°C。

上海自2018年1月以來首次降下大雪，一名23歲學生表示，「這是我第一次在上海看到這麼大的雪。」當地一周前還出現20°C的罕見暖冬，部分桂花樹甚至提早開花，如今卻驟降至0°C以下。一名30歲居民表示，「今年的天氣似乎有點反常。」

▼北海道札幌也下雪了。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



強風大雪狂襲 日本西北部交通大亂



日本氣象廳對北部及西部地區發布21日至25日的大雪警報，呼籲民眾非必要切勿外出。當地交通情況大亂，隨著數十個航班停飛，正值旺季的滑雪觀光區也深受衝擊。

全日空（ANA ）取消56個航班、影響約3900名旅客，且幾乎所有取消航班都集中在北海道札幌新千歲機場。日本航空（Japan Airlines）則是取消37個班次、影響2213人。

噴射氣流波動 極地冷空氣南下

倫敦帝國學院極端天氣研究員、氣候科學家基平（Theodore Keeping）解釋，這次異常天氣是「噴射氣流出現波動，導致2股北極冷空氣同時南下」。目前北極渦旋相對較弱，噴射氣流強度也跟著減弱，進而導致北極冷空氣南下。」