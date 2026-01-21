用餐發現蟑螂！死刑公投提案人恐嚇「抖內60萬美金」被起訴

▲台灣百合公義協會理事長徐紹展涉嫌恐嚇飯店取財未遂遭起訴。（資料照／記者林挺弘攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣百合公義協會理事長徐紹展去年到台北天成飯店用餐時，發現餐盤中有蟑螂，飯店當下道歉贈禮補償，徐紹展仍在隔天到貴賓室以「讓你們暫時歇業應該沒問題」、「最我高紀錄拿了3千萬封口費」、「現在只差60萬美金」、「好死不死剛好你們來撞槍口」等語，讓飯店人員心生畏懼，台北地檢署21日依恐嚇取財未遂罪起訴徐紹展。

徐紹展過去曾多次以台灣百合公義協會名義，邀集媒體舉辦爆料記者會，並曾在2023年間提案舉辦全國性公投，主張死刑案件確定後6個月內執行，結果因提案內容涉及具體條文之創制，未使立法機關有合理形成之空間等理由，遭中選會駁回。

徐紹展在2025年8月15日和友人到台北車站附近的天成飯店翠庭中餐廳吃飯，友人的餐盤中發現蟑螂，徐紹展立刻向飯店人員反映，經理立刻表示歉意，免除當天餐費，並致贈禮物做為補償，雙方並約定協商後續事宜。

起訴指出，徐紹展在16日到天成貴賓室進行協商時，提到自己的另一個公司是顧問公司，工作內容包括國際媒體，恐嚇「萬一國外媒體我登出來的時候那你們就很慘了」，「我弄不倒你們，但是讓你們暫時歇業應該是沒問題」，徐紹展並提到有個計劃預算90萬美金超出自己的能力，「希望貴飯店可以抖內。」

徐紹展說：「我曾經有過最高紀錄人家拿了3千萬元的封口費」，「我們現在只差60萬美金」、「你們要贊助多少，不能太少，太少的話，你們要滿足我，你不能滿足我的話，我就覺得我要開始拍桌子了」、「媽的站在我的槍口前面，你說不中槍才難。」

餐與協商的飯店員工聽得膽戰心驚，徐紹展竟然還說「跟他講不要那麼緊張，他怕得要死，我沒有那麼恐怖，你覺得我很恐怖嗎」；檢察官認為，飯店已經為出現蟑螂給予適當補償，徐紹展若覺得權益受損，大可尋求法律途徑，卻出言要脅，涉犯恐嚇取財未遂罪。