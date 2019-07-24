徐國勇決定「吉」了！怒斥韓粉散布「批韓國瑜不適任」假訊息

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者吳奕靖攝）



記者呂欣玫／綜合報導

針對有網友散布「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水都不會處理，所以他不配當高雄市長」的訊息，內政部長徐國勇24日表示，「我決定『吉』了這些散佈假訊息的人！」，對於許多愛護韓市長的網友散佈謠言的行為，他已向警察機關舉報，同時強調救災治水不分藍綠。

高雄大雨使得淹水災情頻傳，徐國勇20日發文提醒高雄市長韓國瑜要注意防災工作，請他專心市政，一番話卻遭挺韓網友扭曲，散布「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水都不會處理，所以他不配當高雄市長」的訊息，使徐國勇決定對散布假訊息的網友提告。

▲徐國勇臉書怒斥韓粉散布假訊息。（圖／翻攝自徐國勇臉書）



徐國勇於臉書表示，「我決定『吉』了這些散佈假訊息的人！」在社群媒體上有好幾個粉絲專頁幾乎在同時間散佈著同一則假訊息，散布他從來沒說過的話，這幾篇文章都是假訊息。

徐國勇強調，他從沒有這些發言，對於這些粉絲專頁散佈謠言的行為，已向警察機關舉報，由警察機關依社會秩序維護法來調查，並呼籲民眾勿再分享這些假訊息。

對於仍有許多愛護韓國瑜的網友質疑徐國勇的臉書文在針對韓，徐國勇澄清，「救災治水不分藍綠」，23日高雄市副市長洪東煒也來拜訪次長花敬群，爭取下水道建設經費，花敬群已請營建署持續全力支持建設經費，也期盼高雄市府加速辦理各項已核定補助排水改善工程案件進度，以提升高雄防洪能力。