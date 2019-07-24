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國民黨7/28全代會　韓國瑜首要任務「整合藍軍」備受矚目

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▲▼周錫瑋、郭台銘、韓國瑜、朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜整合藍軍任務備受矚目。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨整軍作業將成為國民黨2020總統選舉的勝敗關鍵，各山頭能否團結合作並帶領立委拚國會半數成為這一仗中最重要的一環；高雄市長韓國瑜身負重任，除了高雄市政被放大檢視，又逢颱風季，防災必成對手主攻之要害。除此之外，朱立倫、郭台銘、王金平下一步動作更是備受關注。

全代會28日登場，大會全程約6個鐘頭，活動前15分鐘為開會典禮及黨主席吳敦義致詞，會議分三個階段，第一次會議由吳敦義主持，報告全代會相關事項、通過國民黨第十五任總統提名人、韓國瑜致詞15分鐘分鐘，以及一個小時的提名立委造勢。

第二次會議由副主席曾永權主持，通過中評委員（含中評委主席團主席）聘任及追認案、追認考紀會主委及委員案、通過107年度決算書表及因應《政黨法》相關財產處分案，隨後討論黨章修正案及現階段任務案（總統、立委輔選）。

第三次會議由副主席郝龍斌主持，曾永權10分鐘的黨務報告後，由黨團總召曾銘宗做立院黨團工作報告，隨後進行30分鐘討論決議文；最後留有25分鐘處理臨時動議。

當天將處理已具共識的「刪除總統兼任黨魁條款」，並討論新增由黨主席指定5席縣市長為中常委的方案，同時也會提案建議將兩年改選一次的中常委選舉延至2020總統大選結束後。

黨中央為展現團結，國民黨也向其他參加初選者發出邀請，周錫瑋、張亞中都將出席，獨缺目前還在國外的鴻海創辦人郭台銘，以及5位前主席吳伯雄、連戰、馬英九、洪秀柱、朱立倫確定都會到場。

大會設計橋段包含將安排高雄市長韓國瑜手持鋤頭並做鏟土動作，象徵國民黨重返執政要「鋤舊創新」，以及提名的60位立委參選人則要推擲保齡球，讓代表民進黨執政弊端的綠色球瓶「全倒」。

全代會以「拼經濟、找出路；革新團結，重返執政」作為主軸，大會結束後將有「黨部小物義賣」活動，黨部準備小額募款區與文創小物區，以籌募黨務工作經費。

主視覺也以藍白紅為主配色、遊戲機字體呈現主軸字樣，右側則有一架飛行中的紙飛機，象徵國民黨起飛。黨部23日提前擺出部分義賣小物，包括指甲刀、LED燈鑰匙圈、手錶等，都印有韓國瑜圖像，據了解，是支持者贊助設計，由婦女會代售。

另外，黨中央規劃將韓國瑜台北競選辦公室設在八德路黨部11樓，而後援會總部將設在12樓。2020大選前整合不易，藍營將如何彌平各陣營激烈初選後的裂痕、團結各路人馬，齊心攻破民進黨完整的戰鬥內閣，並取得美、中之間平衡與支持，將是韓國瑜與黨中央在這171天內必須合作完成的重要功課。

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關鍵字：全代會,郭台銘,國民黨,2020總統大選,吳敦義,韓國瑜

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