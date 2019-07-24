▲下面急勸，「市長好了啦！」（圖／記者賴君欣攝）

網搜小組／劉維榛報導

高雄市長韓國瑜勘查行程「動作」頻頻，日前淹水災情，他彎下腰捧水親聞有無臭味，今（24）日登革熱視察時，他宛如動作演員般，身手矯捷攀爬3層樓高的樹上，想確認樹洞是否有積水情形。消息一出，讓時代力量前發言人吳崢在臉書狠酸「緣木求瑜」；而「WeCare」發起人尹立譏諷是「樹民總統」。

登革熱疫情讓人「蚊」之色變，韓國瑜上午前鎮區勞工公園視察，突然萌起一個念頭「我想爬上去看看」，不過旁人急勸很危險，韓一臉自信喊話「我還年輕啊、我體力好」，下秒竟一個MOVE跳上樹梢，爬上3層樓的高度，想要查看樹洞是否有積水，嚇壞現場隨行人員與媒體，頻頻大喊「市長小心」、「寶刀未老喔」、「市長可以了」！

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▲韓國瑜喊話，上面洞很多！（圖／記者賴君欣攝）

只見韓國瑜越爬越高，接著表示「這都有洞欸，上面洞太多，都是一個小洞小洞，蚊子在裡面」，所幸一切無礙，最後韓國瑜則面帶笑容，緩緩爬下地面，但突如其來的勘查舉動，讓吳崢在臉書寫下9字雙關暗諷，「高雄找市長：緣木求瑜」！而尹立則是在臉書PO出6個成語狠酸，「樹民總統、緣木求瑜、濫瑜充庶、瑜弄市民、瑜腦積水、混水摸瑜」。

▲網友熱烈關注！（圖／翻攝PTT）

而PTT版上網友則引發正反論戰，「有郭董的感覺」、「厲害了我的瑜」、「完全沒有架子的總統～推」、「墅民+樹民」、「喊（韓）導特異功能，水災試水，防蚊爬樹」、「好了啦，可以了啦」、「沒事沒事，當上台灣區區長就不演了」、「韓導轉型當動作派演員」、「演戲演上癮了，真逗趣」。

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