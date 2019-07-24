　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上面洞太多！韓國瑜爬樹看積水　他6金句猛虧「樹民總統」...網笑爛：哪招啊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲下面急勸，「市長好了啦！」（圖／記者賴君欣攝）

網搜小組／劉維榛報導

高雄市長韓國瑜勘查行程「動作」頻頻，日前淹水災情，他彎下腰捧水親聞有無臭味，今（24）日登革熱視察時，他宛如動作演員般，身手矯捷攀爬3層樓高的樹上，想確認樹洞是否有積水情形。消息一出，讓時代力量前發言人吳崢在臉書狠酸「緣木求瑜」；而「WeCare」發起人尹立譏諷是「樹民總統」。

登革熱疫情讓人「蚊」之色變，韓國瑜上午前鎮區勞工公園視察，突然萌起一個念頭「我想爬上去看看」，不過旁人急勸很危險，韓一臉自信喊話「我還年輕啊、我體力好」，下秒竟一個MOVE跳上樹梢，爬上3層樓的高度，想要查看樹洞是否有積水，嚇壞現場隨行人員與媒體，頻頻大喊「市長小心」、「寶刀未老喔」、「市長可以了」！

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜喊話，上面洞很多！（圖／記者賴君欣攝）

只見韓國瑜越爬越高，接著表示「這都有洞欸，上面洞太多，都是一個小洞小洞，蚊子在裡面」，所幸一切無礙，最後韓國瑜則面帶笑容，緩緩爬下地面，但突如其來的勘查舉動，讓吳崢在臉書寫下9字雙關暗諷，「高雄找市長：緣木求瑜」！而尹立則是在臉書PO出6個成語狠酸，「樹民總統、緣木求瑜、濫瑜充庶、瑜弄市民、瑜腦積水、混水摸瑜」。

▲「我體力好」韓國瑜看積水越爬越高...底下急喚：市長好了啦！他酸「樹民總統」（圖／翻攝PTT）

▲網友熱烈關注！（圖／翻攝PTT）

而PTT版上網友則引發正反論戰，「有郭董的感覺」、「厲害了我的瑜」、「完全沒有架子的總統～推」、「墅民+樹民」、「喊（韓）導特異功能，水災試水，防蚊爬樹」、「好了啦，可以了啦」、「沒事沒事，當上台灣區區長就不演了」、「韓導轉型當動作派演員」、「演戲演上癮了，真逗趣」。

►快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！飛爬3層樓高　底下驚喊：市長小心

►韓國瑜咻一下爬上樹！台灣迷因「爛瑜衝樹」32字神註釋曝光　7千網狂譏：X民

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
17歲電眼妹「毒趴裸斃」仰躺摩鐵床上！3男「曾趁機壞壞」改裁
初戀女友做過酒店妹「吐一句話」　他一個月分手：大夢初醒心涼了
上面洞太多！韓國瑜爬樹看積水　他6金句猛虧「樹民總統」網笑爛

關鍵字：韓國瑜,爬樹,積水,登革熱,樹民總統

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「不要嫁！」鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　一張照片逼哭3萬人

影／180cm冷氣師傅洗冷氣！客戶答謝「下一句」超害羞　網笑歪：洗到一個女友

影／市場買菜！妹子急拍肩「妳大便掉了」　真相惹笑萬網...原來超多人在用

影／「七爺八爺要我帶哨子」 　桃園男騎萬壽路真發揮作用：謝謝大二爺保佑

影／日本玩21天看清男友「關東決定分手」　人妻：結婚前拜託先長期旅行或同居

客點炒麵「這哪叫半熟蛋」　店長重做兩顆還道謝…見桌上景象：心累了

交往1月半！大一妹「你要當爸了」突傳胚胎照　眼尖姊一看震驚…萬人秒呆

大學指考今開放上網登記志願　補教師：100個志願都要填

7月盛夏青州向日葵綻放　20萬株花海美翻了

台數科「台灣佳光電訊」取得桃園小固網特許執照

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

大學指考今開放上網登記志願　補教師：100個志願都要填

7月盛夏青州向日葵綻放　20萬株花海美翻了

台數科「台灣佳光電訊」取得桃園小固網特許執照

肉製品驗出非洲豬瘟數量不減反升　農委會：恐有第二波疫情

台鐵澄清廢氣採樣：高雄站、鳳山站「監測都在標準值內」

編出台灣第一頂草帽！「台灣藺草學會」培訓工藝師　成果展7/28展出

東歐古城車廂化！「東方快車」新造3貴族系奢華套房

非洲豬瘟防疫漏洞！台俄班機5月復航　7/19 才納100%行李檢查

頂新捲入大統長基混油案纏訟5年　智慧財產法院改判無罪網友熱議

快訊／午後雨彈再襲！雲嘉投12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

日韓貿易戰開打　經長沈榮津：台灣半導體產業將有轉單效應

大學指考今開放上網登記志願　補教師：100個志願都要填

電動自行車改裝超速、雙載　屏東監警聯手稽查扣車＆開罰

「妳的叫床聲很像小孩子」　傳播妹昏睡12小時驗出爆量FM2

額頭撞欄桿！他下意識「一個動作」差點奪命　家屬嚇壞急送醫

渣男腳踏3條船！臉書放閃小三小四為「老婆」　躲過刑責卻被民事法官抓包

邱國正治軍嚴謹聞名　接國安局長急為私菸案「滅火」

超跑公司欠債上億　大小牛限量「一車多賣」誆富商…還嗆：我是竹聯幫

7月盛夏青州向日葵綻放　20萬株花海美翻了

白皮書主動透露國防「秘密」　新華社：彰顯中國軍隊開放自信

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞..

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波..

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹..

「七爺八爺要我帶哨子」 　桃園..

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付..

他吃火鍋都吃不下蛋　鄉民點破

日本玩21天看清男友　人妻：結..

客反映半熟蛋　店長重做兩顆見桌..

初戀女友吐實「一句話超傷人」　..

大一妹：你要當爸了！眼尖姊看胚..

夫曬5疊千鈔！「瘦1kg給2萬..

首見面女網友拿1400元藥妝　..

1個人去台南！回神「6菜1湯擺..

滿滿蜆仔只要100！他見底部機..

更多熱門

相關新聞

韓粉散布假訊息　徐國勇決定「吉」了！

針對有網友散布「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水都不會處理，所以他不配當高雄市長」的訊息，內政部長徐國勇24日表示，「我決定『吉』了這些散佈假訊息的人！」，對於許多愛護韓國瑜的網友散佈謠言的行為，已向警察機關舉報，並強調救災治水不分藍綠。

台灣迷因創「爛瑜衝樹」　神註釋曝光

國民黨7/28全代會　韓國瑜「整合藍軍」任務受矚

韓國瑜爬樹看登革熱　柯P幕僚神打臉

蘇貞昌開酸　韓國瑜：歡迎來高雄

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

龜山島龜首崩塌落石

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹笑網

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面