影／韓國瑜咻一下爬上樹！台灣迷因「爛瑜衝樹」32字神註釋曝光　7千網狂譏：X民

▲台灣迷因自創成語「爛瑜衝樹」，32字神註釋曝光。（圖／翻攝自台灣迷因）

地方中心／綜合報導

經歷過719大雨後，就怕登革熱疫情擴散，高雄市長韓國瑜24日一早來到勞工公園，視察登革熱防疫作業，途中衛生局人員報告樹洞是易積水的區域，沒想到韓國瑜卻突然爬上樹，讓下面隨扈及市府人員全嚇壞了。對此，臉書粉絲專頁「台灣迷因」就貼出一張韓國瑜爬樹的照片，並自創了一個成語「爛瑜衝樹」。

韓國瑜24日視察勞工公園時，因為想看樹上的樹洞有沒有積水，咻一下爬上3層樓高的樹，並接著說：「我還年輕、我體力好」、「我都想上去看」，但此舉網友似乎並不領情，不少人批評他，「他總是能以一個藝人的姿態想出很多好笑的梗」、「這樣的人，怎能...」。

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對此，臉書粉絲專頁「台灣迷因 taiwan meme」就貼出一張相片，只見上面放了韓國瑜稍早爬樹的畫面，搭配著「發財成語教室－爛瑜衝樹」，一旁還註記了解釋與範例，讓不少網友都笑翻了，同時也有不少人開始腦力激盪，紛紛留言表示，「不是爛瑜充庶嗎？」、「樹民選總統」。

▲不少網友留言譏諷 。（圖／翻攝臉書）

針對爬到樹上一事，韓國瑜稍早也回應，「我們很怕做事情會有死角，那樹下多洞都有可能孳生蚊蟲，所以我們必須要爬上去看洞，所以我就要求衛生局把樹上面的那些洞補起來，我要親眼看我才能了解狀況。果真，每一棵樹的上面都有非常多洞，有可能有孳生源的存在，所以未來我們在高處可能又把樹枝剪掉，讓陽光照進來還有風吹，第一次的話可能用投藥，還有泡泡棉堵塞，會有各種方法盡可能讓蚊蟲無法生存。」

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