快訊／派5輛貨車運私菸？總統府還在查：車輛由侍衛室調度

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務超量購買9800條香菸，全案進入司法程序。時代力量立委黃國昌24日再度爆料，5輛載送私菸的貨車，不是國安局的﹑是總統府的，他發文去總統府問「是誰派車」，得到的回答卻是「拒絕提供」。對此，總統府24日下午2點召開記者會回應，確實有借用車輛狀況。

總統府發言人丁允恭表示，當日的所有相關勤務車輛，確實總統府侍衛室有做調度跟派車，當日調度車輛裡面，也確實有包含特勤中心車輛及侍衛室車輛，也有向總統府借用的車輛。

至於特勤中心的車是誰派的，丁允恭解釋，侍衛室車輛是總統府借用車輛，車輛的調度是地勤人員統一調度，因為涉及到司法調查，要由司法機關進行說明較為妥當。

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