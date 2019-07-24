獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬「手法」曝光

▲國安特勤吳宗憲。（圖／記者劉昌松攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私近萬條香菸，雖然全案已進入司法程序，但一位少校隨扈如何支付這麼大筆的金額？用一張信用卡刷645萬的手法，24日正式曝光。

據透露，吳宗憲使用的並不是傳言的無限卡或黑卡，他是先將600多萬付給銀行，也就是俗稱的「溢繳」，而金流來源的背後到底還藏著哪些人，檢調正在積極追查。

吳宗憲自7月8日起，吳宗憲事先在免稅店訂購香菸，接著提前將9000多條免稅菸品存在華航子公司、華膳空廚的倉庫裡，手法相當隱密，等到總統專機抵達後再偽裝成隨行的行李，一路裝車出關，沒想到專機還沒落地，整批菸就被檢調單位查獲。

據指出，吳宗憲一連透過華航免稅品的系統後台下了5筆訂單，金額高達645萬元，每一筆都是用同一張信用卡刷卡，單筆金額從美金1千600元到9萬2000不等，其中1張訂單金額換算成台幣就高達292萬4460元，這些華航後台系統都清楚紀錄著，根據單據上的卡號追查，這張信用卡應是銀行與賣場聯名的聯名卡。

不過，以一般銀行在處理高額刷卡案來看，若超出原本信用卡額度，銀行會擔心有風險問題，不會允許授權過卡，除非能提出財力證明或拿房地產擔保。

▲（黃國昌辦公室提供）

對於吳宗憲以一張信用卡以刷645萬，有信用卡專家也指出，照銀行規定，持卡人的信用額度會受到月收入22倍的限制，在沒有外債也無其他無擔負款的情況下，個人月薪須達30萬以上，這是第一個可能。第二個可能是持卡人臨時或永久地調高信用額度，提出財力證明或拿房地產擔保；第三個則是持卡人先湊到這些金額，事先付給銀行，但600萬這麼高的金額有一定難度。

根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息指出，吳宗憲是先將600多萬付給銀行，俗稱「溢繳」，在刷卡時才得以授權通過，不會被銀行擋下，而黃國昌也向本報記者證實確實如此。

從私菸遭踢爆至今已過三天，國安體系長期以來的陋習除了是各界檢討焦點外，一張信用卡刷645萬倒底是怎麼刷的，這筆普通上班族望塵莫及的龐大金額，究竟是吳宗憲先代墊，還是哪些人轉給吳宗憲？據了解，金流來源的背後藏著哪些人，檢調正積極追查。國安體系集體走私的這把惡火短期內很難熄滅。



▲（黃國昌辦公室提供）

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