快訊／馬英九任內私菸4千條？總統府：數字細節還要再釐清

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國安私菸風暴第三天，總統府24日下午兩點親上火線，除了宣布新任國安局長由退輔會主委邱國正接任外，針對特勤涉案的追查進度也公開說明。針對媒體報導，透過總統出訪期間走私私菸的情況「行之有年」，馬英九任內也達到四千條，總統府發言人丁允恭證實，確實早在蔡英文上任前就有類似狀況，不過數字等細節還要再釐清。

根據鏡周刋報導，官員趁總統出訪超量購買菸品是行之有年的陋習，前總統馬英九2014年1月出訪非洲、中美洲友邦的「聖宏專案」，免稅菸品數量不到300條，同年7月的「聖誼專案」數量已近1800條。2015年7月「久揚專案」的免稅菸數量則有3000條，馬英九卸任前2016年3月的「久安專案」，免稅菸品高達3677條。

另外，蔡英文2016年5月上任後，首次出訪的「英翔專案」，當時隨專機預購的免稅菸品也僅342條，但2017年10月的南太平洋專案已有2242條免稅菸品隨專機購入，2018年4月的「非洲友邦專機」，免稅菸品也有2474條，同年8月的「同慶專案」則再增至4492條。

提及前朝是否就有相關陋習，以及到底是從哪一任總統任內開始？丁允恭回應，目前可以了解的是，確實在蔡英文上任前就有類似行為，不過一切要等到調查更明確，有確實的細節、時間、數量，等到都釐清之後，再來跟外界報告。

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