小學萌妹提問「為什麼從醫生變市長」　柯文哲五字「無奈神回」全場笑翻

▲小朋友提問柯文哲為什麼從醫生變成一個市長。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲在臉書上發表「嗡嗡嗡市政體驗營」的影片，影片中他接受參與體驗營的小學生的各種提問挑戰，問題類型五花八門，其中有一位小學萌妹提問「為什麼從醫生變市長」，柯文哲當下用無奈的語氣說出五個字神回覆，讓全場笑翻。

▲柯文哲回覆關於電子槍的問題。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



有小朋友提問，在台鐵殺警案之後，有在討論警方裝備與人數的調整，未來的狀況會有什麼樣的發展？柯文哲回答，鐵路警察不歸台北市政府管，但是捷運警察大隊歸台北市政府管，在捷運站出現隨機殺人事件以後，台北市還動用二備金讓捷運警察全部配備電擊槍，因為配備真槍會有殺死人或誤傷旁人的疑慮，所以要降低那個「閾值」改配備電擊槍，讓犯人失去抵抗力，警察就會比較敢掏出槍來處理事件。

▲柯文哲說台北市的自來水可以生喝沒有問題的。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



還有小朋友提問台北市的自來水是否可以生飲，想問市長是否會直接從水龍頭裝水喝？柯文哲回答，他水壺的水都是隨扈幫忙裝的，也不知道他們從哪裡裝的，其實台北市的自來水水質夠乾淨，是可以生飲的，「你喝喝看有拉肚子再講」，通常是沒有問題的。

▲柯文哲回答大巨蛋因為主球場在地底10.5公尺，造成疏散問題。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



有小朋友問到，大巨蛋怎麼解決？柯文哲解釋，大巨蛋最大的問題在於主球場在地底10.5公尺，其他都好辦，因為大巨蛋在國父紀念館前面，所以限高60公尺，可是打棒球有一定的高度，不能打上去碰到天花板，所以它的防災變得很困難，如果是棒球還沒有問題，因為觀眾是在看台上，接近地平面疏散很容易，可是要當演唱會或佈道會場地，主球場裝了1、2萬人，在緊急狀態下往上跑10.5公尺再跑出去設計實在很困難，「如果回到10年前我是台北市長，我一定不理那個限高60公尺」這就是典型的意識形態，為什麼國父紀念館前要限高60公尺？

▲柯文哲回覆，小萌妹的提問只回答「走投無路啊」，又補了一句「講完了」。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



其中有一位小萌妹提問，「請問市長為什麼你要從醫生這個職位變成市長？」柯文哲無奈回答五個字，「走投無路啊」引發全場一陣大笑，接著柯文哲低頭寫他的文件，全場都在以為他還會回答，結果他又回馬槍一句「講完了」，再度引發全場大笑。

網友在柯文哲的臉書表示，「能認真回答並且不敷衍，沒有選票身分的小朋友的所有問題，就只有柯文哲了」、「限高60公尺，真的長知識了⋯」、「市長，他們還只是孩子啊~~~~也太嚴肅了吧」、「大巨蛋這段應該說給那些在旁邊說三道四的聽」、「哇～孩子們的提問真的很有水準啊！」