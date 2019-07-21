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柯文哲公事包都裝這些！看齊「蔣渭水」一手公事包一手舖蓋

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▲▼柯文哲在影片中提到蔣渭水的故事。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲柯文哲在影片中提到蔣渭水的故事。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者林彥臣／綜合報導 

台北市長柯文哲因為說韓國瑜跟蔡英文是「草包」跟「菜包」，在20日晚間發表了一段開箱自己公事包的影片，還在影片當中表示希望能夠看齊日治時期的民主運動者蔣渭水，提醒自己在能夠做事的時候盡量做。

柯文哲表示，自己有一個公事包，當市長以後陳佩琪買給他的，裡面裝的裝的是厚厚一大疊的資料，但是都沒有時間讀，「每天搬回去又搬回來，好像在練啞鈴一樣」。

柯文哲接著翻出其他的物品，幾包隨身攜帶的常備藥物，包括降血壓、感冒藥、止痛劑等等，所以有什麼感冒頭痛隨時都有藥可以用。

▲▼柯文哲的公事包裡隨身都會攜帶一些常備藥品。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲柯文哲的公事包裡隨身都會攜帶一些常備藥品。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

在鏡頭外的學姐問柯文哲，「可以找你拿藥？」柯文哲回答，可以啊，這個是醫生本色。

柯文哲接著提到錦州街蔣渭水紀念公園的銅像，一手提著公事包，一手提著舖蓋，他平日行醫，抽出時間就到處演講，演講後被日本人抓去關，所以帶著棉被，裡面夾著幾本書，正好可以帶進去看，出獄後再行醫，再上去演講⋯不斷重複這個循環，「這個提醒我們在能夠做事的時候盡量做」。

網友在柯文哲的臉書留言表示，「你是沙包啊，藍綠都想打你練身體」、「蔣渭水說同胞需團結，團結真有力，套用到現在更是如此，不分黨派，貢獻專業，臺灣人才會更好」、「台灣人的醫藥包」、「唉呦，這個回擊不錯」、「來來來，政治人物公事包開箱比一比」。

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