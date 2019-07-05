徐國勇：立即採購電擊槍　鐵路警察將補充260人

▲捷運警察隊在2017年採購180隻電擊槍，以備捷運遇突發狀況可使用。（圖／記者邱中岳翻攝）



軍武中心／綜合報導

為因應鐵路警察局嘉義派出所勇警李承翰為制服持刀男英勇殉職案件，內政部長徐國勇針對強化員警執勤安全表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已指示，「要錢給錢，要人給人」，內政部也已立即進行電擊槍的相關採購作業，採購的電擊槍會經相關國際認證。

鐵路警察局嘉義分駐所24歲員警李承翰在台鐵自強號處理一起補票糾紛，遭一名情緒不穩男子持刀刺傷，4日上午傷重不治。徐國勇、警政署長陳家欽晚上在內政部召開記者會，說明加強警察裝備事宜。

徐國勇表示，移民署長邱豐光先前擔任台北市警察局長時，台北捷運曾發生相關的隨機殺人事件，當時邱豐光建議採購電擊槍，台北市員警在配備後，對於不法之徒有相當震撼力，也加強員警執勤信心。在邱豐光向他報告後，他也立即向蔡總統報告。

徐國勇指出，法令上，警械使用條例已規定員警可使用電擊槍，蔡總統跟蘇貞昌的指示就是「要錢給錢，要人給人」；目前已進行相關的採購作業，鐵路警察局也將補充260名的人力，若警政署還有需要，「要人給人」。

徐國勇表示，電擊槍在先進國家使用相當頻繁，多國警察也有使用電擊槍，警政署採購的電擊槍一定會經過相關國際認證才會使用，最主要使用在捷運、台鐵、高鐵等空間比較狹窄，使用手槍不夠方便迅速的狀況下，讓員警執勤時使用，對於員警處理事件的反應更為迅速。

不過，徐國勇也指出，電擊槍因高伏特的特性，恐對裝有心律調節器、心律不整的人造成不良影響，因此過去也多有討論，但很多國家仍使用電擊槍。警政署會多多訓練員警各方面的反應，以及使用電擊槍後的處理，且目前電擊槍跟過去相比，安全係數也更優良，所以決定使用。

▲警政署長陳家欽與內政部長徐國勇。（圖／記者張君豪翻攝）



陳家欽表示，要求鐵路警察局即日起，無論是在公務勤務或是車站旅運量大時，必須採取雙人勤務，並穿著防彈衣；警力不足的部分，保一、保四、保五總隊每天將支援各一個分隊總共120人，若人力不夠會再增加。目前鐵路警察局編制只有650人，奉行政院核准，10月後會增補260名警力。

陳家欽指出，也要求各縣市警察局、保警總隊在執行公事勤務時，都要提醒員警注意防衛安全，也必須採取雙警執勤，並身著防彈衣。

25歲鐵路警察李承翰3日晚間處理補票糾紛時，遭失控的54歲鄭姓乘客揮刀猛捅，他為了保護其他乘客，獨自與兇嫌近身肉搏，等到確認乘客安全後，才鬆手倒地，但他早已肚破腸流，經過一夜的急救後，4日上午不幸宣告不治。

電擊槍主要安裝電擊彈，以正負極的2條線射入人體後放電，而為了避免放電過度影響人體，所以每個彈頭也僅能放電約5秒，每個彈頭釋放的平均電壓為625伏特，電流則為0.975安培，且槍口也備有放電功能，平均電壓高達5萬9千伏特。

電擊槍口有放電功能，就算在無安裝彈頭情況下，或近身攻擊的情況下也能夠快速放電，以達到制服歹徒的效果