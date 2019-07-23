北市暴雨也淹水　柯文哲：我不敢嘲笑別人就是這樣

▲北市淹水。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市22日下午下起大雨，許多地區出現淹水的情形，大安區更是在半小時被時雨量達99.5毫米，刷新觀測站歷史紀錄；有網友質疑，北高兩市在淹水時，柯文哲和韓國瑜都剛好在接受專訪。對此，柯文哲說，專訪時他的手機一直在響，「真正好的管理是制度，不是說首長一定要坐在那個什麼應變中心」，強調進入網路時代，能掌握狀況比較重要。

「昨天那下雨我講過，所以你看，我就不敢嘲笑別人就是這樣」，23日受訪談及前一天的暴雨時，柯文哲說，極端氣候誰遇到誰倒楣，台北市如果78mm以下會淹水，那就真的要檢討，是不是清淤有問題，因為我們系統設計是應付78mm，當然有些地方是可以應付比較高。

柯文哲說，本來工務局有個計劃要在10年內提高到88mm，但是後來算一算這錢還是很高，「現在是這樣，我們今天早上開會，去年有一次強降雨有淹水，這次我們淹水有兩個地方重複，一個是東門捷運站一個是小巨蛋周邊，小巨蛋周邊是這樣，其實去年工務局就拿出來報告，是可以改善，但是他需要時間去挖一些涵道。」

▲立院濟南路淹水。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲表示，如果有確切計畫會跟外界講，「我們按照這計畫走到什麼時候他不會淹，所以是這樣，昨天開始把所有淹水地區跟去年做比對，重複地方會優先處理。」

至於中央大動作到高雄勘災，北市似乎沒有同樣的「待遇」？柯文哲說，他都有SOP，什麼地方做得到、什麼地方做不到，「不敢說做什麼事情一定都對，但是我的態度是這樣，你要批評就批評，你批評我轉過頭去一個一個修改，慢慢建立一個新的心態，把別人的批評當作我們改進的動力。」

但柯文哲也忍不住說，中央來關心也不會比他更熟悉，「我們這市政很熟悉，他來做多也是看一看就跑了，他真的一定要講什麼一定被我們K得更慘，所以他也不會講什麼。」

