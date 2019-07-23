柯文哲若選總統　陳佩琪自爆丈夫讚她「帶出去很加分」

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者陳家祥攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲至今未鬆口表態參選2020總統大選，但近來頻頻到外縣市參訪，妻子陳佩琪也陪同在側。陳佩琪23日透露，柯文哲誇獎她「帶出去很加分」，讓她直言「我除醫療專業外，還有做30年老媽子的經驗，每年還會幫他賺三百萬，供應他衣食無缺，哪一點不幫他加分！」

陳佩琪在臉書表示，假期除了公事，最近還常和先生一起去外縣市參訪，展開她醫學專業之外的學習之旅，先生昨晚回來， 突然跟她說「佩琪，很多人都跟我說帶妳出去很加分耶！」她當下回說「喔喔！是這樣嗎？那很好啊！」

不過，陳佩琪心想，「當然加分啦，我會把他換洗的衣物打點好，他要的常備藥隨身攜帶，帶我出去當然安心又加分囉！我除醫療專業外，還有做30年老媽子的經驗，每年還會幫他賺三百萬，供應他衣食無缺，哪一點不幫他加分！」

陳佩琪提到，最近有個節目問來賓說「會選擇誰跟自己在荒島上度過餘生？」印象中沒人選柯文哲，「但要是有人問我，我一定選他，因為有醫生專業啊，想想自己2011年生病了，有人在旁照顧不是很好嗎？」

對於柯文哲頻頻到外縣市參訪，引來外界認為背後動機是想選總統，陳佩琪則說，她一直是跟柯文哲說「覺得可以幫人民過更好的日子，那就去做吧！你在什麼職位，對我沒差，尊重你的決定」，這也是她對柯文哲人生重大抉擇時的一貫態度。



陳佩琪認為，選舉是選賢與能，期待讓人民的生活能更好，但去年的地方選舉，柯文哲卻頻頻被問「台灣價值」，她不知道為什麼，是不是有「台灣價值」生活就會更好？