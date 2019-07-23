　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲若選總統　陳佩琪自爆丈夫讚她「帶出去很加分」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲,陳佩琪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者陳家祥攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲至今未鬆口表態參選2020總統大選，但近來頻頻到外縣市參訪，妻子陳佩琪也陪同在側。陳佩琪23日透露，柯文哲誇獎她「帶出去很加分」，讓她直言「我除醫療專業外，還有做30年老媽子的經驗，每年還會幫他賺三百萬，供應他衣食無缺，哪一點不幫他加分！」

陳佩琪在臉書表示，假期除了公事，最近還常和先生一起去外縣市參訪，展開她醫學專業之外的學習之旅，先生昨晚回來， 突然跟她說「佩琪，很多人都跟我說帶妳出去很加分耶！」她當下回說「喔喔！是這樣嗎？那很好啊！」

不過，陳佩琪心想，「當然加分啦，我會把他換洗的衣物打點好，他要的常備藥隨身攜帶，帶我出去當然安心又加分囉！我除醫療專業外，還有做30年老媽子的經驗，每年還會幫他賺三百萬，供應他衣食無缺，哪一點不幫他加分！」

陳佩琪提到，最近有個節目問來賓說「會選擇誰跟自己在荒島上度過餘生？」印象中沒人選柯文哲，「但要是有人問我，我一定選他，因為有醫生專業啊，想想自己2011年生病了，有人在旁照顧不是很好嗎？」

對於柯文哲頻頻到外縣市參訪，引來外界認為背後動機是想選總統，陳佩琪則說，她一直是跟柯文哲說「覺得可以幫人民過更好的日子，那就去做吧！你在什麼職位，對我沒差，尊重你的決定」，這也是她對柯文哲人生重大抉擇時的一貫態度。

陳佩琪認為，選舉是選賢與能，期待讓人民的生活能更好，但去年的地方選舉，柯文哲卻頻頻被問「台灣價值」，她不知道為什麼，是不是有「台灣價值」生活就會更好？

ET快訊
搭國安局私菸便車！華航「地勤美魔女」狂買10萬免稅品　正面照
墜樓原因曝光！《玩命關頭9》馮迪索替身「昏迷逾12hrs」　
9800條私菸案擴大！2神祕女子血拚曝光　搭國安局便車買保養

關鍵字：柯文哲,陳佩琪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再爆吳宗憲藏3400條私菸！爆料公社：蔡英文去年訪巴拉圭「弄了1個貨櫃」

交出「50人代購名單」！吳宗憲爆不會抽菸　太菜被逼多訂600條

搭國安局私菸便車！華航「地勤美魔女」狂買10萬免稅品…正面照曝光

國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校「全程認罪」　供詞設斷點自扛刑責　

柯文哲若選總統　陳佩琪自爆丈夫讚她「帶出去很加分」

林飛帆：韓國瑜不是庶民　「這都是包裝出來的結果」

9800條私菸案擴大！2神祕女子血拚曝光　搭國安局便車搶買保養品

快訊／私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1億」

大葉大學聯外道路開通　「前後任縣長同框」王惠美感謝魏明谷

特勤私菸案「別呼攏這是團購」　葉毓蘭嗆國安局應改名國家危險局

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

再爆吳宗憲藏3400條私菸！爆料公社：蔡英文去年訪巴拉圭「弄了1個貨櫃」

交出「50人代購名單」！吳宗憲爆不會抽菸　太菜被逼多訂600條

搭國安局私菸便車！華航「地勤美魔女」狂買10萬免稅品…正面照曝光

國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校「全程認罪」　供詞設斷點自扛刑責　

柯文哲若選總統　陳佩琪自爆丈夫讚她「帶出去很加分」

林飛帆：韓國瑜不是庶民　「這都是包裝出來的結果」

9800條私菸案擴大！2神祕女子血拚曝光　搭國安局便車搶買保養品

快訊／私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1億」

大葉大學聯外道路開通　「前後任縣長同框」王惠美感謝魏明谷

特勤私菸案「別呼攏這是團購」　葉毓蘭嗆國安局應改名國家危險局

國安局特勤走私香菸非第一例　網爆料：吳宗憲去年也買3400條！

再爆吳宗憲藏3400條私菸！爆料公社：蔡英文去年訪巴拉圭「弄了1個貨櫃」

快訊／《獅子王》小巨蛋2度中斷！　「電壓異常」21分鐘

《怪奇物語》女主角合體超人！　「女版福爾摩斯」倫敦開鏡…網暴動：期待這組合

華南小小體操營23日開始報名　李智凱、林育信指導限量50名

網路投保2019上半年吸金逾23億　利變年金險超夯大增1.24倍

不斷電嗆殺！網留言先捷運後高鐵嗆殺人　北市刑大追「鍵盤殺手」

交出「50人代購名單」！吳宗憲爆不會抽菸　太菜被逼多訂600條

納斯小子《Old Town Road》蟬聯16周冠軍平紀錄！　時代讚：最具影響力網路人物

不斷更新／桃猿2支三壘安打要回2分　4局象14：2猿

政治熱門新聞

國安超買菸可追至老李時代　老馬..

最重無期！國安人員走私菸品暴利..

走私9800條香菸！國安局吳宗..

私菸案「團爸」名單出爐　檢調將..

文大教授4點分析：韓2020「..

廣德家：盼韓國瑜借官邸當「罷韓..

「公務門」每天上演走私免稅菸酒..

黃暐瀚認了：馬英九時期專機團員..

國安局「吳宗憲」友人喊冤：一個..

總統專機「VIP」免稅預訂單曝..

立委質疑高層涉案：他是倒楣替死..

小英特勤走私　還怒嗆現場稽查員

2神祕女子血拚曝光　也搭國安局..

高嘉瑜：柯出來反而幫韓會不會成..

更多熱門

相關新聞

大小綠墨綠內鬨　分裂躁動的綠營與「工具人之死」

蔡英文延攬太陽花學運領袖林飛帆為黨副秘書長，裂解「時力」的獨青代表性。這雖然不算一槍斃命的殺招，但足以使小綠在與大綠的合作意向上進退兩難，正式步入泡沫化危機。

高嘉瑜喊話：韓、英、柯一起站台

柯P成歷史罪人？高嘉瑜回應了！

北市暴雨淹水　柯P：所以我不敢嘲笑別人

郭台銘若參選　柯文哲：降低很多人焦慮

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面