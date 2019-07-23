柯文哲參選成歷史罪人？高嘉瑜「解釋原意」：不是大好就是大壞

▲高嘉瑜、柯文哲。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導



向來與台北市長柯文哲友好的民進黨台北市議員高嘉瑜，日前表示如果柯參選總統，反而是讓高雄市長韓國瑜得利，柯會不會成為歷史的罪人，引起熱議。對此，高嘉瑜23日受訪解釋，不是說希望他不要去選，但如果沒機會當選，要去思考造成的後果，相信柯會做智慧的權衡。

高嘉瑜指出，那段話的原意也不是說希望他不要去選2020，而是說在分析柯文哲考慮參選2020的因素裡面，「不是大好就是大壞」，大好就是他能夠拿到中間、年輕、淺藍、淺綠的票，只要集最大化他就有機會當選，但是如果沒有機會當選，他也會思考說所造成的影響與後果是什麼，如果讓韓國瑜當選，可能是大家最不希望看到的結果，柯會在這兩者中做一個智慧的權衡。



高嘉瑜強調，並不是說柯如果參選2020會變成歷史罪人，這很多是斷章取義，如果讓韓國瑜當選總統這件事情，可能大家都會思考，自己會不會成為幕後推手，會不會成為歷史的罪人，這是思考的過程，倒不是說參選就是歷史罪人。

高嘉瑜認為，這也不是目前綠營的焦慮而已，包括很多中間跟年輕選民，對於未來如果韓國瑜當總統，台灣會變成什麼樣子感到焦慮跟害怕，這應該是目前多數人的想法，她自己也認同柯所說的，選舉不是靠恐懼跟仇恨的動員，但是如何在正向的方面讓更多選民認同跟支持，民進黨也會朝這方面去努力，集合更大支持力量。



對於北市議員游淑慧酸操作棄柯投蔡，高嘉瑜說，相信柯文哲市長也能理解她這番談話背後思考的意義，游淑慧想見縫插針、做其他解讀，大家心裡面都了解是怎麼一回事，那柯文哲本人也都能理解、認同，這才是最重要的，目前所說的，也是大家普遍認同的想法，「大家在考慮2020選舉時，普遍會有這樣思考跟分析」。



外界分析，柯文哲若投入選戰將對蔡英文選情不利，國民黨也在拱柯出來，對此，高嘉瑜表示，柯本人一定也非常清楚，所以當某家平面媒體做出柯市長民調是第二名時，他也很率直說在引誘他參選，大家也都知道藍營的盤算，就是越多人參選對韓國瑜越有利。

高嘉瑜並指出，對民進黨而言，選舉這件事情也不需要太多算計，「整個過程中大家也會分析如何去集合最大力量、讓台灣可以更好，這是我們努力目標」。