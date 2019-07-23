柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

▲港湖女神高嘉瑜。（資料照／記者范綱儀攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨港湖區立委提名人選遲遲未定案，不過，台北市港湖區議員的高嘉瑜早已表態有意角逐立委提名，台北市長柯文哲在受訪時表示，若高嘉瑜選立委，願意幫忙站台。對此，高嘉瑜23日喊話柯文哲、總統蔡英文與高雄市長韓國瑜，「歡迎大家一起來幫我站台」。

柯文哲在受訪時大讚，高嘉瑜本來就很優秀，「所以就算她在總統大選支持小英，我認為他還是最好的立委候選人，當立委是OK的、沒問題本來就很適當」；柯還表示，「回到2016，那次如果民進黨直接提名高嘉瑜搞不好就贏了。」媒體追問，未來是否不論選不選，都會幫高嘉瑜站台？柯文哲說，「站台是這樣，她敢給我站我一定去幫他站。」

對此，高嘉瑜表示，很感謝柯對她一直非常支持、肯定、理解，其實也沒什麼敢不敢的啦，有這麼多人如果願意支持她，都是一件好的事情、正面的力量，「如果韓國瑜願意來，我也沒什麼不敢的」，在這情況下，如果大家都想肯定、支持她，都要幫她站台，當然都樂觀其成。

高嘉瑜還喊話，「歡迎大家一起來幫我站台，小英總統、韓國瑜、柯文哲，如果都要一起在台上為我站台，請大家支持我的話，我都會非常開心跟感謝」。

至於外界質疑變色龍，高嘉瑜說，沒有什麼變色不變色的，大家都是以為台灣好的立場去做論述，因為不可能每個政黨做的每件事都是對的，所說的都得到大家認同，「終歸都是表達我們內心的想法，然後讓大家公平論斷說，這件事情到底是對還是錯，這本來就是政治人物要有的負責的態度」。

另外，有傳言說民進黨要高嘉瑜選汐止區立委，遭質疑是想要在汐止雙殺高嘉瑜和黃國昌，對此，高嘉瑜表示，立法院跟議會確實一直有在放風聲，滿訝異說為什麼有這樣消息，據她了解，是有心人想要一石二鳥，目前黨中央也沒做這樣的規劃跟安排，一切都是捕風捉影，有心人刻意操作。她強調，就她個人而言，當然會繼續留在內湖南港來努力替大家爭取更多權益。