陳其邁：緊盯進度！年底前完成橋頭科學園區籌設計畫

▲陳其邁盼在年底前完成橋頭科學園區籌設計畫。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁關心高雄建設，23日他在臉書發文，強調要緊盯進度，加速高雄橋頭科學園區建設，希望在年底前完成籌設計畫。

陳其邁表示，今年4月17日，行政院通過橋頭科學園區的可行性評估，「昨天我特別邀集科技部及內政部進行跨部會協調，緊盯籌設進度，希望加速年底前完成籌設計畫，用最快的速度將園區開發完成，踏出高雄轉型的關鍵一步」。

陳其邁指出，高雄面臨產業轉型的挑戰，而美中貿易戰的大環境，促成許多大廠回台投資，為高雄帶來難得的機遇。因應這波全球經濟變局，科技部針對台灣的南部科技產業聚落擬定未來十年發展藍圖，強化半導體、生技醫材及精密機械等優勢產業，並大力發展AI機器人、智慧生醫及航太科技等新興產業；262公頃的橋頭科學園區，將驅動台灣產業發展，提升國際競爭力。

陳其邁強調，橋頭科學園區也是總統蔡英文對高雄的承諾。他說，台積電、華邦電及日月光等大廠已陸續宣布加碼投資，未來透過捷運紅線串聯楠梓加工區、路竹科學園區，及台南科學園區，發揮橋頭絕佳的區位優勢，並結合周邊大學產學聯盟，預計將為高雄創造每年1,000億元產值、及多達11,000個優質就業機會，打造成為最有價值的半導體產業聚落。