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直指走私菸是管理問題　柯文哲：老鼠屎把蔡英文出訪全毀掉

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▲▼柯文哲時事堵訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

國安特勤人員22日驚爆趁著總統蔡英文出訪之便，大量購買免稅煙品，金額高達645萬。對此，台北市長柯文哲說，這講穿了就是管理問題，有時候管理沒那麼容易，一定要咬緊牙關，「即使他是你的好朋友、你的親戚，該殺照殺，但是撐很久後，等到大家相信要依法行政，其實這沒有3、4年沒辦法成功。」

總統蔡英文22日結束任內第七度出訪，不料小英才剛返抵國門，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買645萬免稅菸。

談到國安體系驚爆走私菸問題，柯文哲23日受訪時說，他猜蔡總統一定很懊惱，一個這麼棒的訪美而且美國高規格接待，「一個老鼠屎把她出國訪問要做廣告的，全部毀掉」；但柯也說，這也給他一個很大的警惕，常常很多都是被小問題打垮，「所以這是這樣，我們一樣不要嘲笑別人。」

「其實這講穿就是管理問題」，柯文哲說，有時候管理沒那麼容易，一定要咬緊牙關，「即使他是你的好朋友、你的親戚，該殺照殺，但是撐很久後，等到大家相信要依法行政，其實這沒有3、4年沒辦法成功。」

而至於華航堅持沒有走私、是依規定處理，柯文哲說，其實在這時候每個單位發言都要很小心，「你要問我的話，這就是組織管理不好，通常出問題大家都不能講話，指定一個專案小組專門的發言人發言，不然每個都發言，通常是越發言事後要善後更慘。」
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,免稅菸,黃國昌,蘇貞昌,蔡英文

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