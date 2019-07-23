　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜稱「做不好罷免自己」　徐永明：快辭市長別說風涼話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜在晚會尾聲，11萬粉絲鼓吹下，親吻愛妻李佳芬。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時表示，若市民覺得他做不好，他會罷免自己。對此，時代力量立委徐永明批評，韓國瑜「根本是風涼話、做不到的事情，倒不如趕快自辭市長，免得被批評尸位素餐」。

韓國瑜日前接受《風傳媒》專訪時表示，「歡迎罷免發動者來找我，面對面和我討論一下，他們會發現，我的態度會讓他們會嚇一跳」、「如果我做不好，我連署罷免我自己，市民就投同意罷免，我就下台了。」

對此，徐永明23日在臉書批評，「韓國瑜是眼睛業障重，所以看什麼都是假的吧！」上任不到一年，政見多為跳票或未落實的狀況下，就帶職參選轉投總統選舉，準備當個「落跑市長」，市民怎不會心寒；再加上近期高雄市政荒廢、防災防疫做不好，人民發動罷免、抗議市長也是剛好，韓國瑜說做不好會罷免自己，根本是風涼話、做不到的事情，倒不如趕快自辭市長，免得被批評尸位素餐。

徐永明提到，除了帶職參選，韓國瑜收了2千多萬市長選舉補助款也是真的，但拿納稅錢，市政做不好還要落跑，「難道人民不能憤怒、發起罷免嗎？」此外，韓國瑜將代表國民黨參選總統，「以過去國民黨人氣王馬英九參選兩次總統就獲得4億3600多萬的補助款，韓國瑜拿個1、2億也是可預期。」韓國瑜作為市長，不用跟發動罷免的市民冷言冷語，有時間就把市政做好，才是對高雄最好的報答。

▲▼司法院大法官被提名人行使同意權全院委員會 謝銘洋 立委周陳秀霞 徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）

ET快訊
公務門每天上演走私菸酒！知情人士爆：聽到「這四字」60條菸帶
阿Ken鬆口曝和安心亞關係！單身4年「可能沒愛過我」：祝福她
林佳龍坦承「走私菸是華航多年來的陋習」：究責無上限！

關鍵字：韓國瑜,罷免,帶職參選,徐永明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

總統府稱官員走私菸前朝都有　蕭旭岑：蔡英文危機處理就是召喚「馬維拉」

韓國瑜轟蘇貞昌「獨眼龍式思考」　台北淹水為何不砲打柯文哲？

總統專機「好忙」…陳水扁私用替兒娶媳婦還助選　馬英九隨扈酒醉鬧事

私菸風暴／最菜行政官「上機被追訂」！第6筆訂單曝光　600條菸這樣來的

總統專機「私菸演進史」！馬卸任前4000條 　蔡從342條飆至9800條

「公務門」每天上演走私免稅菸酒！聽到禮遇通關...人在東京60條菸彈全打包

私菸讓蔡英文失民心？　徐永明：法律、行政、政治要三管齊下

怕被走私菸掃到！外交部自清：同仁沒有參加「代購行動」

高雄勞工局到新北徵才300人　韓國瑜：創造北漂青年返鄉機會

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

港《反送中》遇白衣人「見人就打」 林鄭月娥譴責：暴力只會帶來暴力

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

總統府稱官員走私菸前朝都有　蕭旭岑：蔡英文危機處理就是召喚「馬維拉」

韓國瑜轟蘇貞昌「獨眼龍式思考」　台北淹水為何不砲打柯文哲？

總統專機「好忙」…陳水扁私用替兒娶媳婦還助選　馬英九隨扈酒醉鬧事

私菸風暴／最菜行政官「上機被追訂」！第6筆訂單曝光　600條菸這樣來的

總統專機「私菸演進史」！馬卸任前4000條 　蔡從342條飆至9800條

「公務門」每天上演走私免稅菸酒！聽到禮遇通關...人在東京60條菸彈全打包

私菸讓蔡英文失民心？　徐永明：法律、行政、政治要三管齊下

怕被走私菸掃到！外交部自清：同仁沒有參加「代購行動」

高雄勞工局到新北徵才300人　韓國瑜：創造北漂青年返鄉機會

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

按摩師性侵女客害輕生　他辯：看到洞不只放進手指還放進感情

宜蘭地標龜山島龜首土石崩塌　「塵砂揚起」賞鯨遊客驚呼

機車族請注意！測速槍+手機測速器全出籠　北市交大加強取締這17處

拍完《再見瓦城》...馬上失業2年！坎城影星月薪僅3千　外婆12字「手寫紙條」超催淚

沉迷賭博！30歲女護士追殺8樓...勒頸狂桶196刀　閨蜜臥倒血泊慘死

富比士職業球隊榜　NFL牛仔市值155億蟬聯4年冠軍

資工彌爆五官再進化！　神隱6年近照曝光…「台大五姬澎臉」解放比基尼

總統府稱官員走私菸前朝都有　蕭旭岑：蔡英文危機處理就是召喚「馬維拉」

聽障報案不求人！　南投新設聽語障119專線

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

政治熱門新聞

最重無期！國安人員走私菸品暴利..

國安超買菸可追至老李時代　老馬..

走私9800條香菸！國安局吳宗..

文大教授4點分析：韓2020「..

廣德家：盼韓國瑜借官邸當「罷韓..

國安局「吳宗憲」友人喊冤：一個..

總統專機「VIP」免稅預訂單曝..

小英特勤走私　還怒嗆現場稽查員

立委質疑高層涉案：他是倒楣替死..

高嘉瑜：柯出來反而幫韓會不會成..

快訊／黃國昌再咬華航高層　10..

台人怕變香港　韓：幾十年民主搞..

韓國瑜證實　陳雄文接高雄副市長

6600條七星免稅菸轉手省38..

更多熱門

相關新聞

兩套標準？政院反擊韓國瑜：第一時間講藍綠的是韓市府

南部19日暴雨，造成高雄多處大淹水，行政院副院長陳其邁第一時間南下勘災，高雄市長韓國瑜卻抱怨中央「只看高雄」，並再向中央要經費。行政院長蘇貞昌23日怒嗆，高雄淹水最嚴重，「不看高雄看哪裡？」韓國瑜再反嗆，痛批中央是兩套標準。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 23日反擊強調，第一時間只講藍綠的是高雄市府而非中央。

陳其邁：緊盯進度！年底前完成橋頭科學園區籌設計畫

洪東煒準任土開公司　韓：你怎麼知道

治水變口水　韓大酸蘇揆「真酸辣」

李佳芬祖墳「龍邊」現坑洞　民俗專家說話了

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面