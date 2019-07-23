韓國瑜稱「做不好罷免自己」　徐永明：快辭市長別說風涼話

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時表示，若市民覺得他做不好，他會罷免自己。對此，時代力量立委徐永明批評，韓國瑜「根本是風涼話、做不到的事情，倒不如趕快自辭市長，免得被批評尸位素餐」。

韓國瑜日前接受《風傳媒》專訪時表示，「歡迎罷免發動者來找我，面對面和我討論一下，他們會發現，我的態度會讓他們會嚇一跳」、「如果我做不好，我連署罷免我自己，市民就投同意罷免，我就下台了。」

對此，徐永明23日在臉書批評，「韓國瑜是眼睛業障重，所以看什麼都是假的吧！」上任不到一年，政見多為跳票或未落實的狀況下，就帶職參選轉投總統選舉，準備當個「落跑市長」，市民怎不會心寒；再加上近期高雄市政荒廢、防災防疫做不好，人民發動罷免、抗議市長也是剛好，韓國瑜說做不好會罷免自己，根本是風涼話、做不到的事情，倒不如趕快自辭市長，免得被批評尸位素餐。

徐永明提到，除了帶職參選，韓國瑜收了2千多萬市長選舉補助款也是真的，但拿納稅錢，市政做不好還要落跑，「難道人民不能憤怒、發起罷免嗎？」此外，韓國瑜將代表國民黨參選總統，「以過去國民黨人氣王馬英九參選兩次總統就獲得4億3600多萬的補助款，韓國瑜拿個1、2億也是可預期。」韓國瑜作為市長，不用跟發動罷免的市民冷言冷語，有時間就把市政做好，才是對高雄最好的報答。

▲徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）