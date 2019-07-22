鳳頭燕鷗頭卡塑膠袋　高速俯衝海面掙脫！鳥友全記錄

▲頭部「卡袋」的鳳頭燕鷗，高速俯衝浮出海面後奮力擺頭要掙脫透明塑膠袋。（圖／鳥友陳志宏提供）

記者游芳男／宜蘭報導

看了讓人不捨，也豎大拇指！一隻頭部被透明塑膠袋套住的鳳頭燕鷗，為求生掙脫塑膠袋，俯衝海面濺起大水花，鳳頭燕鷗絕處逢生、最後奮力掙脫塑膠袋，鳥友陳志宏記錄下這珍貴畫面，與鳥友們見證鳳頭燕鷗的求生奮鬥過程。

鳳頭燕鷗頭部有透明塑膠袋！鳥友陳志宏21日到宜蘭大溪漁港拍鳥時，意外看到一隻鳳頭燕鷗的頭，被透明塑膠套著，這隻鳳頭燕鷗先是多次在飛翔過程中，甩頭掙脫卻甩不掉塑膠袋。

陳志宏心想，要是鳳頭燕鷗掙脫不掉那就慘了，頭被透明塑膠袋套住，要喝水都沒辦法，何況是要覓食。

但生命會自找出路的，他不久後，看到這隻鳳頭燕鷗展現求生本，使出絕活高速的俯衝海面，濺起大水花的沒入海中，浮出海面時，奮力用頭部在水中擺頭，好不容易的掙脫掉塑膠袋，如釋重負的飛向頭空。

▲頭部被透明塑膠袋套住的鳳頭燕鷗，俯衝海面後順利掙脫塑膠袋。（圖／鳥友陳志宏提供）

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，水鳥族群銳減主因是塑膠垃圾，鳥類「卡管」、「卡喉」及「卡袋」，都是在顯示塑膠垃圾危害大自然生物，鳳頭燕鷗「卡袋」例子，大家應該視為是環境惡化的警訊，因此應落實減塑，為地球為環保盡一份心力。