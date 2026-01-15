台東青年赴馬來西亞居林交流　借鏡高科技產業與地方治理經驗

▲台東青年團隊赴馬來西亞居林交流。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化青年國際視野並汲取城市發展經驗，台東縣政府辦理「115年度青年馬來西亞參訪計畫」交流活動，14日由縣長饒慶鈴率領青年委員及青年代表前往馬來西亞吉打州居林市，展開一整天密集的官方拜會與產業考察行程，聚焦地方治理與高科技產業發展。

參訪團上午首站拜會居林市議會，獲居林市長拿督希爾米（Dato’ Elmi bin Yusoff）親自接待。雙方就城市治理、產業園區發展、青年就業及地方經濟等議題進行交流。饒慶鈴表示，台東縣長期推動青年培力、地方創生與慢經濟發展，雖以觀光與農業為主要產業，但同樣重視產業多元化與青年留鄉發展，期盼未來能與居林市建立更具體且長期的交流合作機制。

隨後，參訪團前往居林高科技園區（Kulim Hi-Tech Park）實地考察，深入了解園區在半導體、晶圓製造與綠能產業的整體布局與招商策略。居林高科技園區匯聚多家國際級企業，被譽為「吉打之珠」，其產官合作模式及完整產業鏈發展，為台東未來思考產業升級、吸引青年回流及提升就業機會提供重要借鏡。

下午行程則拜會吉打州政府，由州行政議員黃佳禎接待，雙方就州級行政運作、人力資源政策、青年就業及跨族群公共事務等議題進行座談交流，並安排參訪州議會，讓青年成員實地了解馬來西亞州議會的運作模式與議政流程，深化對不同民主制度與公共治理方式的認識。

台東縣政府表示，此次馬來西亞居林行程結合官方拜會與產業考察，不僅拓展青年國際視野，也有助於將國外成功經驗轉化為地方政策思考。未來將持續推動國際交流計畫，培育具全球視野與在地行動力的青年人才，為台東發展注入更多創新能量。