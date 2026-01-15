關山寒冬送暖　社區志工齊心完成6000碗臘八粥

▲台東關山舉行臘八粥寒冬送暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為傳遞寒冬溫情與弘揚善念，佛光山台東「金剛寺」15日上午在關山鎮天后宮廟埕舉行臘八粥發送活動，一早志工們便陸續到場準備，分工合作、忙得不可開交，最終完成約6,000碗臘八粥，將溫暖送至鎮內各處。關山鎮長彭成豐特別到場表達感謝，肯定金剛寺近年持續在關山弘揚佛法、推廣藝文展演，並連續三年舉辦臘八粥寒冬送暖活動，為地方注入正向能量。

活動開始前，由「關山舞穗民俗藝術團」帶來熱鬧的舞龍表演助興，現場並分送星雲大師墨寶印製的「和諧共生、馬到成功」春聯，增添年節氣氛。繼昨日於台東市完成臘八粥發送後，今日金剛寺慧立法師再度率領佛光會成員，攜手關山鎮公所及各社區志工共同投入製作與分送工作，順利完成事前統計的6000碗數量。

為使活動順利進行，前一天關山天后宮號召的媽媽志工隊便提前整理與清洗青菜，即使寒流來襲、冷水凍得雙手發顫，仍面帶笑容、毫無怨言。臘八粥活動在低溫中更顯溫馨，充分展現小鎮居民的熱情支持，也感動不少路過民眾駐足參與。

關山鎮長彭成豐現場頒發感謝狀，感謝金剛寺、關山佛光會及天后宮三個單位「有錢出錢、有力出力」，齊心促成今年臘八粥活動，讓善的循環在地方持續發酵。

當天一早，包括台東縣議員陳宏宗服務處、關山國際同濟會、中福里里長黃昭仁等，也與各社區志工共同投入協助。現場分組進行洗米、切菜、烹煮、裝碗、封蓋及裝箱作業，流程井然有序，時間一到便將臘八粥送往各分送點。

慧立法師也於現場分享佛法智慧與臘八粥的由來，並以「法妙緣廣、三好傳香」勉勵大家多結善緣，行善積德，自然能遇見貴人相助；同時期許大家「做好事、存好心、說好話」，在即將到來的新一年裡都能心想事成、平安吉祥。