地方 地方焦點

青年敢拚竹市敢挺　「竹挺利」青年創業貸款利息補貼續辦

▲(115)年續辦「竹挺利」青年創業貸款利息補貼。（圖／新竹市政府提供）

▲(115)年續辦「竹挺利」青年創業貸款利息補貼。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青年創業不怕資金卡關！為鼓勵青年勇敢逐夢、穩健踏出創業第一步，新竹市長高虹安宣布，今(115)年續辦「竹挺利」青年創業貸款利息補貼。自即日起至11月30日止，開放18至45歲青年申請，貸款額度上限為新臺幣200萬元，希望減輕青年創業初期的資金壓力，陪伴青年走過創業關鍵期。

高虹安表示，市府持續推動「青年活力」施政策略，透過青年專責機關「新竹市青年發展中心」提供青年築夢計畫與圓夢舞台。去(114)年首度推出「竹挺利」青年創業貸款利息補貼，廣受青年朋友好評。今年不僅持續辦理，並推出「創業諮詢服務」，由專業顧問陪伴創業青年踏實築夢，成為青年創業路上最可靠的後盾。

勞工及青年處長吳達偉說明，今年「竹挺利」青年創業貸款利息補貼，持續提供最高2.5%年利率補貼，補貼期限最長可達2年，有效降低創業初期的資金成本；同時，貸款額度上限維持200萬元，讓青年能更有彈性運用資金，專注事業經營與市場拓展，展現市府長期支持青年創業的決心。

曾申請114年市府青創貸款利息補貼的新竹在地文具選物店「嗨賴文具工作室」表示，補貼資源讓店面在進貨與營運資金調度上更為彈性，能持續引進多元文具選品並優化店內陳列與服務體驗，由此可見利息補貼政策穩定續辦，對實體型青年創業者而言，是一項實際且關鍵的支持。

青年發展中心補充，115年「竹挺利」青年創業貸款利息補貼，申請資格為18至45歲青年，其公司或商業須設立於新竹市且未滿8年，並經核准取得「青年創業貸款」者，即可透過兆豐國際商業銀行提出申請（網址：https://reurl.cc/R9oN6G）。申請方式採「先申請、先受理」，至經費用完為止，歡迎符合資格的青年朋友把握機會，善用市府資源，加速事業成長。

01/13 全台詐欺最新數據

竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

為保障民眾健康，降低感染肺炎鏈球菌所引發嚴重併發症或死亡風險，新竹市衛生局自今(115)年1月15日起，採用新型成人肺炎鏈球菌20價單劑疫苗(PCV20)，取代原本需接種2劑的13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌疫苗(PPV23)。新竹市長高虹安呼籲，符合接種資格的市民朋友儘速至竹市三區衛生所或45家合約院所預約接種，提升自身及家人保護力，共同守護市民健康。

竹市推身心障礙者緊急救援服務

竹市推身心障礙者緊急救援服務

新竹政策黑客松獲獎隊伍亮相

新竹政策黑客松獲獎隊伍亮相

竹市社福與教育政策穩步推進

竹市社福與教育政策穩步推進

竹市114年交通事故死傷雙降

竹市114年交通事故死傷雙降

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

