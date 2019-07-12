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超暖警長默默伸援手！罹癌村民沒錢就醫　他銷假衝回宜蘭送錢送雞

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記者游芳男／宜蘭報導

有這樣溫暖的警長！宜蘭一位民眾因沒錢就醫撥打電話求援，休假返回台北住處的澳花警長胡傳明，二話不說立刻「銷假」，忙趕回宜蘭澳花派出所，還贈送愛心5000元住院餐費，並加送「所長雞」、及36顆土雞蛋，佛心警長再次愛心行善，讓人不禁豎起大拇指比讚。

▲▼宜蘭澳花派出所長胡傳明「銷假」送錢、送土雞、土雞蛋給杜婦好就醫化療。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭澳花派出所長胡傳明「銷假」送錢、送土雞、土雞蛋給杜婦好就醫化療。（圖／游芳男翻攝，下同）

目前因丈夫病逝，不得不搬到花蓮和平村租屋的前澳花村52歲杜姓女村婦，請人代寫感謝信說：

「敬愛的傳明所長，今天（按：是指7月2日）不知道你放假在臺北，為了我明天要做化療（按：杜女罹患肺癌）因身上沒錢，你立刻從臺北趕回來，還送伍仟元給我做住院的餐費，還帶了三十六顆土雞蛋，及你所養的所長雞（我知道你不敢殺雞，還特別請同仁殺雞）。

這五年來你對我的照顧，非常的感激你，尤其罹癌症這兩年來，住院身上沒錢只要一通電話，你一定立刻送上現金跟一些補品，五年來你用現金救濟我起碼也超過三十萬至四十萬元，我知道你在澳花村裡還要救濟高家四個小孩及照顧其他村民，你知道我書不是讀的很多，所以我請人家幫我代打，多年來的幫助，我銘記在心。

我原本要再寫信給警政署長信箱，但你說不要再寫信給警政署長，為了感恩你的照顧，特別寫這封短信，除了感恩再感恩，感謝你這五年來從不間斷的經濟救濟及物資的供給，感恩所長謝謝所長，杜…敬上」

「沒事又做善事」的宜蘭澳花派出所長胡傳明則是謙虛地說，「我應該做的，可以不可以不要寫新聞啊」。

▲▼宜蘭澳花派出所長胡傳明「銷假」送錢、送土雞、土雞蛋給杜婦好就醫化療。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭澳花派出所長胡傳明「銷假」送錢、送土雞、土雞蛋給杜婦好就醫化療。（圖／游芳男翻攝，下同）

胡傳明在南澳鄉服務行善熱情不減，2016年部落高姓村民病危，放心不下4名年幼兒女，胡傳明承諾「我會照顧你們」，在高男病逝後，單身的胡兼代父職，告訴高家4姊弟：「你們專心唸書，不用擔心錢」，一手包辦4個孩子家用和學費。

善舉直到高家長子從軍，請妹妹撰寫千字感謝文給當時的警政署長陳國恩，「雖然失去了親生父親，上天又送了我一個父親」，胡傳明的善舉才因此曝光。

蘇澳分局表示，胡傳明在澳花派出所服務將近6年，其實在偏鄉服務的年限（4年）已經超過，可以轉調市區，但是胡傳明捨不得澳花人情味，加上村民挽留，決定繼續在原鄉服務。胡傳明急公好義、熱心助人，村民有大事第一個都想到他。

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關鍵字：宜蘭,澳花派出所,胡傳明

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