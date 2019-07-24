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千人擠爆宜蘭童玩　觀光大使林瑞陽實現承諾

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▲▼宜蘭觀光大使林瑞陽的公司團隊千人，擠爆宜蘭童玩園區。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭觀光大使林瑞陽的公司團隊千人，擠爆宜蘭童玩園區。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭觀光大使林瑞陽，6月6日到宜蘭縣政府接受聘書，同時也與宜蘭縣觀光協會簽署「千人遊宜蘭旅遊合作協議」，當時承諾將帶千人大陸經銷商到宜蘭旅遊，並進宜蘭國際童玩藝術節會場遊玩。24日林瑞陽實現承諾，他的員工及大陸經銷商千人是擠爆宜蘭童玩園區

▲▼宜蘭觀光大使林瑞陽的公司團隊千人，擠爆宜蘭童玩園區。（圖／游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府表示，林瑞陽所創立的達爾威貿易公司員工及TST大陸經銷商，預計分成4至5個梯次到宜蘭旅遊，總人數至少2千人以上，第1、2梯次約1千人已於22、23日抵達，其餘的梯次尚在大陸辦理核准程序。

▲▼宜蘭觀光大使林瑞陽的公司團隊千人，擠爆宜蘭童玩園區。（圖／游芳男翻攝，下同）

林瑞陽24日是率領公司團隊遊童玩節，一進童玩節紅磚廣場，由宜蘭縣長林姿妙帶著熱情森巴女郎迎接，讓林瑞陽員工們是感受宜蘭人的熱情，隨後再欣賞到土耳其民族舞蹈團表演。

林姿妙更推出宜蘭在地農特產品及伴手禮，介紹給林瑞陽等人，並當場邀請林瑞陽試吃宜蘭蔥冰淇淋，在炎熱的夏天冰淇淋是最好的消暑方法，品嚐冰淇淋同時亦可嚐到宜蘭蔥的自然甜味，林瑞陽是大讚好吃。

▲▼觀光大使林瑞陽試吃宜蘭蔥冰淇淋說讚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼觀光大使林瑞陽試吃宜蘭蔥冰淇淋說讚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼觀光大使林瑞陽試吃宜蘭蔥冰淇淋說讚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林瑞陽表示，除了來宜蘭旅遊外，也要帶公司團隊採買宜蘭的農特產品及伴手禮回去，讓遠在大陸的朋友們知道宜蘭有這麼美味這麼天然的農特產品及精緻大方的伴手禮，日後想買都可在達爾威貿易有限公司旗下TST網路平台上購買到。

林姿妙與林瑞陽團員跟著踩街隊伍遊行，沿路欣賞童玩節的表演活動及設施，在場民眾看到林瑞陽感到驚喜萬分，林瑞陽也充分展現他親民的一面。

林瑞陽看見童玩節會場這麼精心的設計及精彩的表演，讓同為宜蘭子弟的他非常感動，這麼好的活動不應該只推廣給全台灣，更要推廣給全世界，讓宜蘭國際童玩藝術節帶動縣內觀光永續發展。

林瑞陽等人再逛到由宜蘭縣農會、宜蘭縣休閒農業發展協會、宜蘭縣觀光工廠發展協會及宜蘭縣博物館家族協會所設立的農特產品&伴手禮展銷會，林瑞陽等人對在地農特產品及伴手禮感到十分有興趣，於採買後讓此趟童玩行畫下完美句點。

林姿妙表示，非常感謝林瑞陽願意擔任宜蘭的觀光大使，回大陸後立刻安排千人旅遊團到宜蘭旅遊，除到童玩節外，也走訪了宜蘭幾米廣場、國立傳統藝術中心、蘭陽博物館、觀光工廠，更搭乘賞鯨船飽覽龜山島風情及下田採蔥親手做蔥油餅，不僅僅帶動宜蘭觀光，也促進宜蘭商機，回饋宜蘭家鄉人民。

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關鍵字：宜蘭,觀光大使,林瑞陽

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