恐怖裸男上街「隨機砍殺3人」震驚全台　法官看影片不寒而慄

記者柯沛辰、吳銘峯／台北報導

高雄27歲男子林柏承投靠在羅東居住的父親，不料去年5月討錢遭拒，竟脫光持刀在街頭砍人洩憤，導致3人受傷送醫。法院一審重判12年，但林男以精神問題上訴，試圖爭取減刑，但高院勘驗事發影片認為不符要件，且行徑令人不寒而慄，23日依殺人未遂等罪改判11年10個月，可上訴。

根據檢警調查，林男有詐欺、妨害公務前科，原本與母親同住在高雄市，但因為脾氣暴躁，連母親都受不了，所以去年3、4月被帶去給羅東的父親照顧。怎料林男成天遊手好閒，不去工作還流連網咖，讓父親頭痛不已。

去年5月2日晚間8點多，林男向父親討錢花用被拒，一氣之下脫光衣服痛毆父親。父親不堪暴打，拿起一旁椅子抵擋，但林男殺紅了眼，竟衝進廚房拿出一把菜刀，嚇得父親趕緊逃出家門躲避。

▲林男闖入彩券行砍人，遭店員以椅子反抗。（圖／翻攝照片）

林男追出去後找不到人，憤怒又無處宣洩，因此顧不得自己還全裸，立刻闖入中山路一家彩券行揮砍，嚇得店員和客人奪門而出。林男不滿足，走回街上砍殺一對騎車經過的男女，導致2人摔車逃離，再衝入隔壁網咖內隨機砍殺女店員，好在顧客及路人及時拿滅火器制止，最終僅造成3人受傷，未鬧出人命。

法院一審認定，林男犯2項殺人未遂罪及1項傷害罪，重判12年。林男不服上訴，二審以精神問題抗辯，但高院法官勘驗影片後，認為林男行兇時的精神狀態不符合減刑要件。

▲女店員自知不敵，嚇得落荒而逃。（圖／翻攝照片）

高院審酌，林男素行不良，因長期心情低落、生活挫折感大、低自尊易怒，與父親口角後竟持菜刀攻擊陌生人，行徑光看錄影畫面就已令人不寒而慄，原審並無不當，因此仍依3項罪名判刑11年10個月。

這次宣判，高院也一併召開延押庭，林男雖對延押沒意見，但強調他在看守所有看精神科醫師，也有服藥，透過律師請求停止羈押；高院諭知候核辦，先行還押。

林男還押時，有記者問他是否向被害人道歉賠償。林回，「沒有，但判太重，會再上訴。」