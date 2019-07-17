好友奪愛妻！　苦情男遭擄1小時　被逼「降低贍養費」

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭6月30日晚間發生一起強降價贍養費擄人案，涉案對方竟是小王，還曾是受害的吳男好友。整起事件，吳男所幸未受傷被釋回，當晚警方循線將涉案的小王黃男等5人，依恐嚇、妨害自由等罪全移送辦偵辦。

▲吳男遭黃男等人押往（上圖白車）宜蘭礁溪鄉三民社區活動中心，並被強要求降價孩子贍養費。（圖／翻攝畫面，下同）

警方調查，宜蘭6月30日晚7時許，接獲民眾報案說有一名受害者被人強帶上車，獲報後警方立即啟動快打部隊搜尋被害人，並調閱受害人吳姓男子住家附近監視器，後在當晚8時許，被害人自行返家，警方經詢問受害吳姓男子，立即也調閱吳男被押往談判的礁溪鄉三民社區活動中心相關監視器，逐一的查出涉案人車。

警方初步了解，整起事件，是因維修機車的吳男妻子生下一對兒女後，拋夫棄子離家多年，吳男心死之餘，向法院聲請宣告妻子死亡，後是警方找到妻子，妻子卻不與他見面，最後是打離婚官司收場

他又因工作受傷無法再養家全靠家人接濟，才向妻子打起孩子贍養費官司。法院判妻子應每月付兒女每人7千多元贍養費，但妻子拒付，而後來在友人告知下，他才知曾是一直苦勸他離婚的好友黃男與妻子早已曖昧。

6月30日晚他與兒女在家準備晚餐時，突有陌生人一進屋便將他押進停在屋外的一輛車，被載往礁溪鄉三民社區活動中心時，他一下車，黃男與其他男子拿棍棒錄音器的圍住他，一再強要他說同意減付孩子們的贍養費，對方人多勢眾他為求脫困，只能說好、說是，約1小時多才被釋放。

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