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「道路是誰的不重要！」漏夜補天坑　林姿妙：縣民的事就是我的大事

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▲宜蘭水資處人員，23日晚漏夜全力將天坑處被壓裂的污水管汰換。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭水資處人員，23日晚漏夜全力將天坑處被壓裂的污水管汰換。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

足甘心！22日中午宜蘭市巷道出現天坑，縣長林姿妙獲悉後，指派縣府秘書長林茂盛全力協助處理。當天林茂盛勘災發現是灌溉溝渠裂縫滲漏導致長期路基土壤流失，下令全力協助市公所在26日全部修好，這幾天，救災人員是漏夜搶修，讓市民超有感。

▲宜蘭水資處人員，23日晚漏夜全力將天坑處被壓裂的污水管汰換。（圖／游芳男翻攝，下同）

宜蘭市中山路5段287巷道，22日中午12時許，路面突然塌陷，出現長3公尺、寬2公尺、深1.5公尺的巨大坑洞，附近民眾也嚇一跳說：不小心的話，轎車整台都掉進去。

縣府秘書長林茂盛在縣長林姿妙指示下，趕到現場，依他工程經驗預判，路面塌陷原因，包括地下5米污水管接頭鬆脫滲漏、地下2米地下水流動引起、灌溉溝渠裂縫滲漏等因素。

▲22日中午宜蘭市出現天坑，縣府秘書長林茂盛（左）立即下到天坑勘災。（圖／記者游芳男翻攝）

▲22日中午宜蘭市出現天坑，縣府秘書長林茂盛（左）火速下到天坑勘災。（圖／記者游芳男翻攝）

又經與搶災廠商討論後，發現灌溉溝渠有裂縫，溝渠下方路基被掏空，現場也看到溝渠下方繼續在滲漏。因此，林茂盛確認致災原因應在於灌溉溝渠裂縫滲漏，導致長期路基土壤流失，最終引發天坑出現。

為了在期限26日全部修好完成污水管線修復，讓污水管線正常運作，道路交通恢復正常，縣府水資處同仁及廠商不眠不休，連夜施工，23日深夜已挖掘到200mm污水管，並置換中，可連夜將污水管置換完成，依限於26日完成道路刨鋪通車。

▲22日中午宜蘭市出現天坑，縣府秘書長林茂盛（左）立即下到天坑勘災。（圖／記者游芳男翻攝）

▲22日中午宜蘭市出現天坑，縣府秘書長林茂盛（左）火速下到天坑勘災。（圖／記者游芳男翻攝

▲22日中午宜蘭市出現天坑，縣府秘書長林茂盛（左）立即下到天坑勘災。（圖／記者游芳男翻攝）

林茂盛說，道路是公所維管，雖已做混凝土回填，惟23日檢視污水池有塌陷壓裂，因此為儘早完成污水管修復，才決定由縣府接手開挖、修復污水管、回填、道路修復。

林茂盛強調，縣長林姿妙施政原則是「縣民的事就是她的大事」，因此不管天坑是誰權責，一切以最短修復時間為前題。

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關鍵字：宜蘭市,天坑,修補,林姿妙

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