通報10天沒摘除...宜蘭婦遭虎頭蜂螫死　議員轟官僚怠惰殺人

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭農業處獲報卻在10天後才摘除黑腹虎頭蜂巢，但不幸的是，拆除當天前有一老婦人在菜園遭蜂螯，引發過敏性休克不治死亡，宜蘭縣議員林麗痛批：行政怠惰，官僚殺人。老婦兒子媳婦是痛罵相關單位草菅人命，好好的一條人命就這樣被犧牲掉了。

▲宜蘭農業處10天才摘除黑腹虎頭蜂巢（紅圈處），林麗痛批：官僚怠惰殺人，婦遭螫死。（圖／宜蘭縣議員林麗提供）

▲李婦兒子媳婦是痛罵相關單位草菅人命。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭縣議員林麗25日表示，宜蘭市慈航路500巷（梅州27號前電線桿上）出現虎頭蜂巢，有居民被虎頭蜂螫傷，6月29日撥打1999 農業處捕蜂專線，當天農業處派人勘查後，並回覆報案人說明需與台電配合斷電措施方能進行捕蜂事宜。

林麗指出，拆蜂窩案卻拖到7月9日，亦即10天後才進行摘除蜂巢。

但住在宜蘭市富農路的李姓婦人，在拆除前的7月9日上午7時，前往慈航路500巷的菜園種菜，遭虎頭蜂巢虎頭蜂攻擊，李婦爬出菜園呼救後，鄰居開車送往陽大附醫搶救，很不幸的是李婦在7月9日下午4時42分許，因被10多隻虎頭蜂螫，造成過敏性休克不治死亡。

林麗強調，宜蘭農業處在民眾被蜂螫傷後，仍未積極督促協調有關單位處理，致發生民眾被虎頭蜂螫致死的憾事發生。分明是行政怠惰，官僚殺人，甚至有可能構成國家賠償之要件，人命關天，豈可等閒視之。

宜蘭市梅州里長游西湖表示，87歲的李婦行走稍有不便，當天因為去田裡工作燒雜草，才引蜂出來攻擊，里民們也抱怨之前很多人都有被螫，通報10天都沒處理，李婦被螫死當晚，消防隊才趕緊來處理。

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