快訊／健行客滑落15米深山崖　女導遊「要救人」也摔落山崖

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭22日上午發生健行客失足滑落山崖，而要搶救人的女導遊也不慎摔落山崖意外。警消獲報後，搶救中。對此，宜蘭消防局表示，22日10時36分獲報，宜蘭南澳鄉朝陽步道登山口進去約400公尺處，健行的新北市板橋（訊誠糧行）1行121人中，其中1名年約60歲女性遊客，不慎失足滑落約15米深山崖下。當時，女性導遊見狀為下去救跌落這名女遊客，也不幸也跌落山崖，2人待援。

▲宜蘭警消冒險下山崖，搶救出健行滑落15米深山崖72歲劉姓女遊客。（圖／宜蘭消防局提供）

▲宜蘭警消冒險下山崖，搶救出健行滑落15米深山崖72歲劉姓女遊客。（圖／宜蘭消防局提供）

▲宜蘭警消冒險下山崖，搶救健行滑落15米深山崖2女姓。（圖／宜蘭消防局提供）

警消在上午11時7分許，抵達現場，2名傷者目前意識均清楚。11時20分許，已將2名傷者拉上平台，其中1名女性肢體擦傷，另一名女性無受傷、2名意識均清楚，傷者目前由警消人員利用SKED搬運下山。

宜蘭消防局表示，11時48分許，警消將72歲劉姓女遊客婦搬運至登山口，劉婦輕微擦傷、呼吸急促、意識清楚，由南澳91車送往蘇澳榮民醫院就醫。另下去救劉婦的女性導遊並未受傷，拒絕送醫。