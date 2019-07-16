他與未成少女性交20次致懷孕　被害人求判重一點...結果出爐　

▲莊姓男子與未成少女性交20次，還害少女產女未獲原諒，被判刑1年不得緩刑。（圖／達志影像／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子認識未成年少女後，5個月內在他住處共性交20次，也導致少女產下1女，少女家人提告，男子雖坦承犯行，卻未獲得少女及其家人諒解，少女希望法官對男子判重一點；宜蘭地方院審結，依刑法第227條對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共20罪，各處有期徒刑2月，判男子有期徒刑1年、不得緩刑。

判決書指出，莊姓男子認識少女後，互有好感成為男女朋友，自2017年10月起至2018年2月7日止，在莊男住處房間等處所，與少女性交共計20次，庭訊時，少女說剛開始大約1個星期5 、6 次，後來莊男子當兵後，就只有回來的那2天才做。

法官審酌，少女當時僅為15歲，對於性自主決定權未臻成熟，莊男猶與之發生性行為，對少女身心正常發展造成不良影響，且少女於2018年9月間還產下1女，及迄今莊男尚未獲得少女及其家屬之諒解

莊男雖坦承犯行，犯後態度尚稱良好，他的律師也請求宣告緩刑，但莊男造成少女身心傷害非輕，且未能與少女達成和解，少女到庭還曾表示希望從重量刑等語，所以法官認為莊男有要為自身犯罪行為承擔刑事法律責任之必要，不予緩刑。

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