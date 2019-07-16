抓到了！40噸壓縮垃圾入侵　宜蘭環保局：廢棄物清理業者

▲宜蘭環保局稽查到載運17噸壓縮生活垃圾貨車。（圖／宜蘭環保局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣5月以來，遭壓縮過的生活垃圾人侵共達40噸，宜蘭環保局與檢警聯手追緝不肖業，除有涉案4人羈押外，宜蘭環保局也追查出源頭的北部一廢棄物清理業者，並嚴令業者清理、恢復原狀，同時將追究刑責。

宜蘭環保局表示，5月中旬起，宜蘭員山鄉、冬山鄉、頭城鎮等多處地點，遭不肖人士掩埋、棄置壓縮成型及太空包裝之生活垃圾，經開挖確認破袋，並沿線追查發現疑似為不肖人士，未經許可逕行自北部載運處理生活垃圾牟利外，且縣內提供土地堆置、傾倒及掩埋之土地管理人或所有權人也一併涉及違反廢棄物清理法第46條（刑罰）規定。

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▲▼北部入侵宜蘭的大批生活垃圾。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

環保局立即將相關資訊主動提送檢調警環保平台，後續由宜蘭地檢偵辦，現已羈押相關犯嫌等4人外，並已查獲北部壓縮及太空包生活垃圾之來源業者。

經查壓縮及太空包生活垃圾均來自北部，並以貨車載運進宜蘭後以掩埋及(（堆）棄置方式處理，於6月發現在頭城鎮烏石港重劃區側道路旁遭棄置約17噸壓縮垃圾，及7月陸續於冬山鄉安平村第2公墓、三奇東路遭棄置壓縮垃圾，均已由鄉鎮公所清潔隊代為清理完成。

▲宜蘭環保局在員山鄉開挖確認不肖業者掩埋來自北部的生活垃圾。（圖／宜蘭環保局提供）

另針對其他遭掩埋及棄置之地點，環保局後續將儘速督促相關行為人及業者配合清理外，相關行為人及業者也需面臨後續刑罰追訴。

環保局強調，為杜絕非法廢棄物入境，不容許宜蘭淪為外縣市的垃圾場，7月起由環保局與警察局聯手採不定時、不定點於縣境加強車輛攔查工作，並同時進行雪山隧道可疑車輛之監控作業，倘經查獲再有非法載運廢棄物，試圖入境宜蘭者，除將依據廢棄物清理法第9條規訂扣留清運車輛外，定將移請地檢署偵辦，絕不寬貸。