　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抓到了！40噸壓縮垃圾入侵　宜蘭環保局：廢棄物清理業者

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲宜蘭環保局稽查到載運17噸壓縮生活垃圾貨車。（圖／宜蘭環保局提供）

▲宜蘭環保局稽查到載運17噸壓縮生活垃圾貨車。（圖／宜蘭環保局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣5月以來，遭壓縮過的生活垃圾人侵共達40噸，宜蘭環保局與檢警聯手追緝不肖業，除有涉案4人羈押外，宜蘭環保局也追查出源頭的北部一廢棄物清理業者，並嚴令業者清理、恢復原狀，同時將追究刑責。

宜蘭環保局表示，5月中旬起，宜蘭員山鄉、冬山鄉、頭城鎮等多處地點，遭不肖人士掩埋、棄置壓縮成型及太空包裝之生活垃圾，經開挖確認破袋，並沿線追查發現疑似為不肖人士，未經許可逕行自北部載運處理生活垃圾牟利外，且縣內提供土地堆置、傾倒及掩埋之土地管理人或所有權人也一併涉及違反廢棄物清理法第46條（刑罰）規定。

請繼續往下閱讀...

▲▼北部入侵宜蘭的大批生活垃圾。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

▲▼北部入侵宜蘭的大批生活垃圾。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

▲▼北部入侵宜蘭的大批生活垃圾。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

環保局立即將相關資訊主動提送檢調警環保平台，後續由宜蘭地檢偵辦，現已羈押相關犯嫌等4人外，並已查獲北部壓縮及太空包生活垃圾之來源業者。

經查壓縮及太空包生活垃圾均來自北部，並以貨車載運進宜蘭後以掩埋及(（堆）棄置方式處理，於6月發現在頭城鎮烏石港重劃區側道路旁遭棄置約17噸壓縮垃圾，及7月陸續於冬山鄉安平村第2公墓、三奇東路遭棄置壓縮垃圾，均已由鄉鎮公所清潔隊代為清理完成。

▲宜蘭環保局在員山鄉開挖確認不肖業者掩埋來自北部的生活垃圾。（圖／宜蘭環保局提供）

▲宜蘭環保局在員山鄉開挖確認不肖業者掩埋來自北部的生活垃圾。（圖／宜蘭環保局提供）

另針對其他遭掩埋及棄置之地點，環保局後續將儘速督促相關行為人及業者配合清理外，相關行為人及業者也需面臨後續刑罰追訴。

環保局強調，為杜絕非法廢棄物入境，不容許宜蘭淪為外縣市的垃圾場，7月起由環保局與警察局聯手採不定時、不定點於縣境加強車輛攔查工作，並同時進行雪山隧道可疑車輛之監控作業，倘經查獲再有非法載運廢棄物，試圖入境宜蘭者，除將依據廢棄物清理法第9條規訂扣留清運車輛外，定將移請地檢署偵辦，絕不寬貸。

ET快訊
輕颱丹娜絲生成！緊貼台灣北上　氣象局最快深夜發海警、周三陸警
爽領50K！公職女每天呆蓋章年年調薪　1年半後離職原因曝…網
蔡英文83%輾壓韓國瑜17%！2020大選《ETtoday》
10年過去「母子變父女」　他被銃康震驚..3.5萬人讚嘆：精

關鍵字：宜蘭,壓縮生活垃圾,入侵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不想人生只剩員工編號！當直播主月入6位數　年輕人怪奇職業正夯

南安小熊妹仔「跟食物變朋友」　地表最強「熊麻雞」下落公開

客人點紅茶少冰！店員問5句怒炸「轟出去」：不想賣你了

彰化今晚2場「送肉粽：永靖及溪湖」　民眾請迴避改道

快訊／輕颱丹娜絲生成！氣象局估從台東登陸　最快深夜海警、周三陸警

抓到了！40噸壓縮垃圾入侵　宜蘭環保局：廢棄物清理業者

你抓綠鬣蜥…屏東縣府送「老鷹紅豆」　捕抓時注意尾巴攻擊

衝歐洲趁這波！阿聯酋荷、德來回9300元起　 酷航也祭含稅大促銷

蔬果風味佳全靠雜種優勢　專家利用植物「雄不孕症」加速育成

林佳龍今晚閉門見普悠瑪罹難家屬　賠償金額可望達共識

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

劉以豪醉後「69吻」郭雪芙　摸大腿.沙發強抱狂吃豆腐

中壢小男童「餐廳踩椅子」被勸！　媽惱羞罵店員怒甩餐點：不吃了

不想人生只剩員工編號！當直播主月入6位數　年輕人怪奇職業正夯

南安小熊妹仔「跟食物變朋友」　地表最強「熊麻雞」下落公開

客人點紅茶少冰！店員問5句怒炸「轟出去」：不想賣你了

彰化今晚2場「送肉粽：永靖及溪湖」　民眾請迴避改道

快訊／輕颱丹娜絲生成！氣象局估從台東登陸　最快深夜海警、周三陸警

抓到了！40噸壓縮垃圾入侵　宜蘭環保局：廢棄物清理業者

你抓綠鬣蜥…屏東縣府送「老鷹紅豆」　捕抓時注意尾巴攻擊

衝歐洲趁這波！阿聯酋荷、德來回9300元起　 酷航也祭含稅大促銷

蔬果風味佳全靠雜種優勢　專家利用植物「雄不孕症」加速育成

林佳龍今晚閉門見普悠瑪罹難家屬　賠償金額可望達共識

中職／伍鐸對決萊福力　運彩看好富邦

民眾對銀行家的信任度　電影《愛．滿人間》有答案

2蠢哥互搶車位決鬥　揮舞短刀「當場貫穿半張臉」竟還能繼續吵！

不想人生只剩員工編號！當直播主月入6位數　年輕人怪奇職業正夯

南安小熊妹仔「跟食物變朋友」　地表最強「熊麻雞」下落公開

4度酒駕垃圾車司機突現身老婦靈前　家屬又驚又怒：又交保了

周渝民神隱演藝圈　情侶裝私照曝光「同框F4的他」現蹤…粉絲全哭了！

甩尾掙扎！劍魚游淺灘產卵　慘遭遊客「飛撲＋亂石」砸死

呂方認愛清秀妹　怕帶小孩、換尿布「曝結婚進度」

柯文哲批民進黨「說謊成性」　卓榮泰：人事規劃本就不會敲鑼打鼓

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排..

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直..

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

15輛Dio「轟炸」辛亥隧道　..

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

準颱風丹娜絲「2種可能侵台路徑..

外送員真能月入10萬！關鍵原因..

同學連2天來家裡玩　她聽完爸的..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

公職女領50K　1年後離職…網..

準丹娜絲逼近！氣象局不排除發颱..

更多熱門

相關新聞

與未成年少女性交20次還生女　只判1年

宜蘭一男子認識未成年少女後，5個月內在他住處共性交20次，也導致少女產下1女，少女家人提告，男子雖坦承犯行，卻未獲得少女及其家人諒解，少女希望法官對男子判重一點；宜蘭地方院審結，依刑法第227條對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共20罪，各處有期徒刑2月，判男子有期徒刑1年、不得緩刑。

宜蘭晚間車禍　1車撞進大水溝

45人受訓創紀錄！蘭陽戲劇團新秀15日培訓

南澳農場8/1起1露營位收500元

執政近7月　妙妙異動一級主管6人

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

即／傳訊息交接未完成任務！　台南26歲警上吊亡

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直撲台灣

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

倒車撞死1歲孫　阿公自責痛哭

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

李承翰告別式...嘉義下雨了　6同梯忍淚扶棺

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

更多

最夯影音

更多

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面