新課綱8月上路 　今起3年高一新生必上23節銜接課

▲國教署規劃共23節銜接課程，將有20多萬名學生適用。（示意圖／記者林世文攝）

記者許展溢／台北報導

高中新課綱將在今年8月上路，只是高一新生因國中階段使用舊課綱，部分學習內容有銜接問題。國教署今（21日）指出，已規劃共23節銜接課程，適用今年和明後年計約20多萬名高一新生，各校可以自主決定實施課程時段。

國教署指出，新課綱基於12年一貫完整規劃，從各教育階段一年級（小一、國一、高一）同步實施。本次新課綱如化學科銜接所需原子結構與科學史等6節課；生物科免疫與演替2主題；國中新增資訊科技之程式語言、演算法及程式設計3主題，為利高一新生學習，需銜接教學。

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國教署副署長戴淑芬表示， 這次銜接課程包括數位學習部分，共有23節，其中需要老師指導的有8節。戴淑芬說，這次銜接並非首例，之前九年一貫課程，從一、四和七年級實施時，也發展不少銜接教材。另高中99課綱當時也因應新舊課綱推出銜接課程。

▲戴淑芬說，新舊課程差異處都會放在數位平台上，讓各校了解哪些內容要銜接。（示意圖／記者李毓康攝）

戴淑芬表示，今年開始的銜接課程約適用20多萬名學生，包括今年和明後年的高一新生，這三年的新生都會依照實際需要去做銜接。以高中部分來看，技高在資訊科也需要做銜接，也就是進到技高資訊課程的學生跟普高內容不同，因此很難說受影響的學生有多少，主要是銜接方式會因學校不同有所差異，如有些學校希望暑假前上完，有些認為在學期間找適當時間做銜接就好，但其實這些對學生的學習、生活影響並不大。

戴淑芬說，新舊課程差異處都會放在數位平台上，讓各校了解哪些內容要銜接，至於實施課程時段、方式則尊重各校教學研究會決定，各校可以依學生學習科別不同等狀態去做調整。

國教署表示，已研發銜接教材，包括數位學習教材、評量及教學影片均建置於數位學習網站，及辦理教師研習。目前統計有58校規劃於高一第8節上課、35校於高一彈性學習時間上課、205校於國三升高一暑假上課、30校於高一寒假上課、33校於高一升高二暑假上課，並已撥付361校共1338萬元的鐘點費。