國中小服儀大解禁！　「制服可混搭運動服」最快108學年上路

▲2016年高中生制服解禁，3年後，國中小學生制度也將跟進。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

嚴謹的學生服儀規定即將走入歷史，繼3年前高中生服儀解禁後，國中小的同學也將嚐到解禁後的自由。教育部正在研訂相關規範，未來從國小到高中，服儀都不再算是「管教」事項，學校也不能以學生違反服儀規定為理由懲處；規範最快於108學年上路。

教育部2016年宣布，9月開放全國公私立高中生自由選擇混搭制服、運動服上下學，且不能被學校依違反規定懲處。多數學生對此表示肯定，畢竟許多私校仍以體罰懲處服儀不整的學生，希望能比照大學自由穿著，而學生們當時就希望規定能放寬到中小學。

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根據《自由時報》報導，教育部新訂國中服儀原則草案中，各國中應設「服裝儀容委員會」，而且學生自行選舉產生之學生代表應占全體委員總額「4分之1以上」。草案也明確指出，委員會必須舉辦校內公聽會、說明會等民主參與方式，廣納學生及家長意見，共同訂定服儀規定，保障學生的身體自主權。

因此未來國中小的學生們，除了重要活動、體育課及實驗課等外，能夠自由混搭制服和運動服，或穿學校認可的班服、社服。但必須注意，學生沒有正當理由不能打赤腳或穿拖鞋，而學校也不能限制髮式。