國際生物奧林匹亞競賽　台灣好小子奪3金1銀排第4

▲我國參加2019年第30屆國際生物奧林匹亞競賽榮獲3金、1銀。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

我國參加2019年第30屆國際生物奧林匹亞競賽自匈牙利斯格德獲傳回捷報，參賽的72個國家、288名學生中，代表我國參賽的4名學生獲得3金、1銀，國際排名為第4名。其中以台中第一高級中等學校二年級學生曾治蓁表現最佳，榮獲個人排名第12名。

教育部表示，這次我國代表隊由國立中山大學生物科學系陳錦翠教授等20位教授組成的輔導團隊負責培訓，初賽、複賽、選拔營及決選營4階段，今年共計3685名學生參加，歷經各階段選拔，最後選出4名學生代表我國參賽。本次獲獎情形包括台中第一高級中等學校曾治蓁拿下1 金個人排名第12、高雄高級中學朱奕帆1金20名、台中第一高級中等學校李祥宇1金21名，和台北市私立薇閣高級中學邱楷納銀牌第1名 ，個人排名32。

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曾治蓁從小就對數學和自然科學非常喜愛，國中第一次聽到國際國中奧林匹亞比賽，因對科學非常有興趣，就勇敢報名校內的科奧培訓甄選，幸運的以國一身份入選，開啟科奧國手之路。曾治蓁高中老師朱秋欣表示，曾治蓁資質聰穎是個好學、有毅力能自主學習的優秀學生，對許多自然學科都很感興趣，尤其是生物，自小到大參加過不少競賽，他擁有極佳的應變力。

本次代表團分別由國立中山大學生物科學系陳錦翠教授及國立中興大學生命科學系蕭淑娟副教授擔任團長及副團長，並由台灣師範大學生命科學系王穎教授、嘉義大學生化科技系楊奕玲教授、中山大學生物科學系江友中教授、顏聖紘副教授及台中市立臺中第一高級中等學校朱秋欣老師隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，預定27日返抵國門。

教育部指出，我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲61金、20銀、3銅，國際平均排名為前5名，代表我國參賽學生曾於2008年、2010年、2011年、2014年及2016年至2018年的競賽中全數榮獲金牌。

參加本項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元與及5萬元獎學金。