快訊／府院高層指示調整中共代理人修法？蔡英文：總統不就是我嗎

▲蔡英文過境丹佛與記者茶敘。（圖／翻攝直播）

記者蔣婕妤、陶本和／台北-丹佛連線報導

總統蔡英文在台灣時間21日早上七點於丹佛舉辦媒體茶敘，分享出訪重點。提及傳出府院高層指示要調整爭議的中共代理人修法，蔡英文受訪時霸氣回應，「府院高層？那個總統不就是我嗎？」她強調，希望屆時立法院的大家可以討論清楚。

蔡英文日前宣示立法院下一個會期要完成「中共代理人」修法，不過卻是爭議不斷，如今傳出府院高層指示，相關草案「會調整」，如果以美國「外國代理人登記法」為例，重點即在資訊揭露，不在處罰。

蔡英文21日在丹佛與媒體茶敘時回應，「府院高層？那個總統不就是我嗎？我現在正在進行我的外交工作，府院高層的那想應該是沒有這樣的討論，我倒是要講，我們現在所看到的立法院提案，希望能夠讓大家討論清楚，台灣社會有言論自由，也必須適當的確保台灣國家安全」。

蔡英文上任第七度出訪11日中午出發，將於22日返抵國門，全程共計12天11夜，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞，期間去程及回程分別過境美國紐約及丹佛。

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蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

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