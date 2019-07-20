冷氣吹不涼！爸狂譙「你找的師傅都不會」堅持換一台　兒子見「OO」傻了

▲天氣炎熱，原PO在爸媽房間裝上分離式冷氣，但爸爸卻狂抱怨冷氣不冷，還堅持要換一台。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／綜合報導

科技日新月異，許多長輩對於許多電器產品上的諸多按鍵完全一竅不通，一名網友就在臉書《爆怨公社》發文表示，他在自己的房間跟爸媽房間裝了分離式冷氣，但爸爸卻不斷向他抱怨冷氣不冷，而當原PO一看遙控器上方寫著「送風」，讓原PO頓時傻眼，於是拿著遙控器要爸爸證明是他按錯鍵，但沒想到爸爸還是堅持的說「反正就是不冷」，也讓原PO欲哭無淚。

原PO表示，「六月份時，因為天氣太熱，所以自己房間跟爸媽房間都裝分離式冷氣」，但問題來了，爸爸不斷向他哭訴「冷氣不冷，你介紹的師父不會裝」，而原PO當下就質疑是否是爸爸按錯鍵，但對方堅持「講那麼多幹嘛，我要換掉」。

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▲原PO拿起遙控器看，發現爸爸開到送風，內心直呼「難怪不會冷」。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO接著拿起一旁的遙控器看了看，沒想到上面寫著「送風」兩個大字，讓他大為傻眼，便拿著遙控器要向爸爸證明，但沒想到爸爸相當固執的回應「反正就是不冷」，也讓原PO不知道該如何回應，事後氣得發文抱怨，「情緒控制是一門學問，我爸腦袋真的講不聽」。

原PO爸爸這個好氣又好笑的反應，不少網友看完也笑了出來，紛紛留言「爸不冷，不過讓你心冷」、「老人都這樣，我家的還按到除濕，一直說冷氣壞了！還不至（只）按一次！」、「他見笑轉生氣」、「你幫他開到始上最強隔天就不會吵著要換掉了」。

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