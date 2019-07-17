夏日神隊友！有讀心術的冷氣　大金懂你



▲天氣越來越熱，你需要一台懂你的冷氣，大金空調橫綱系列擁有超強讀心術，絕對是火系神奇寶貝的神隊友。（圖、影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

夏季熱浪來襲，冷氣不開不行，身為火系神奇寶貝，家中冷氣絕對有很高的出場機率，不過雖然冷氣開了、溫度也調低了，還是常覺得忽冷忽熱、睡到一半又滿頭大汗，有時候還會被冷氣運轉聲干擾……，究竟怎麼樣才能擁有舒適宜人的室溫，又不會太傷荷包呢？大金空調橫綱系列擁有超強讀心術，你需要的它都有，是你夏日裡的神隊友。

進入夏季，每天氣溫居高不下，尤其是睡覺的時候，洗完澡躺上床沒多久又會汗流浹背，翻來覆去太煎熬，一定要把冷氣打開才能入眠，但是睡到一半常常滿頭大汗，半夜起床再把溫度調低，卻又忍不住打噴嚏，而且還增加感冒機率，其實，不只溫度高低是重點，濕度也是影響舒適度的大關鍵！

有網友分享表示，挑選冷氣時考慮的除了是否達節能標準、冷房速度快慢、運轉噪音值高低等，自己一定會另外考量「控濕效能」，冷氣達人也建議，開冷氣時別忘記開啟冷氣的「乾燥模式」，不僅能達到除濕效果，也可以讓室內溫度更舒適，還有節省電力的好處。

大金空調針對台灣潮濕多雨的氣候所研發的橫綱系列，具有Hybrid Cooling智能涼爽功能，不同於一般變頻空調達到設定的溫度後，除濕性能與冷房能力也會同步減弱，大金橫綱的冷房除濕雙控技術，比一般機型的除濕能力高出75%，即使是在低運轉能力的情況下，也能保持恆溫除濕的效能，守護你的睡眠品質。

吹冷氣除了濕度控制很重要之外，氣流模式與恆溫功能也不能忽略，尤其是家庭成員常聚在一起活動的客廳，因為人多走動、空間內還有電器運轉等，熱源相對複雜，如果冷氣不夠給力，就會覺得室內溫度忽冷忽熱，橫綱系列的3D立體氣流，結合垂直與水平自動搖擺，以降低室內溫度波動，有效避免冷氣直吹的問題，有了恆溫控制加上3D立體氣流，邀請朋友在家中開趴也不用擔心。

台灣的亞熱帶氣候多雨潮濕，很容易成為黴菌溫床，對過敏兒來說尤其困擾，有時候冷氣一陣子沒開還會出現霉味，不只惱人而且有害健康，空氣清淨機也難有關上的一天，家裡到處都有電器在運轉，不只占空間，同時也消耗電力。大金空調橫綱系列內有PM2.5集塵濾網，不只幫你阻擋空氣中的灰塵，還能有效吸附分解細菌和黴菌，加上新風換氣功能，不用再害怕一天到晚噴嚏打不停，清淨又安靜，生活品質up。

全球環保意識日漸深化，近年民眾紛紛換節能家電，台灣大金也於2016年與日本技術同步推出R32冷媒系列空調，不僅不會破壞臭氧層，亦可有效減低5,000萬噸二氧化碳排放，想要享受舒適的生活，也不用擔心成為環境殺手。不管消費者最在意冷氣的什麼部分，大金都能提供超越期待的品質與服務。