見面只會啪...開房間要女友AA！她臉綠男狠嗆：你沒爽到？　網怒：分了啦

▲帶女友開房間竟要求AA，還強調「難道你沒爽到嗎？」網友傻眼。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

許多情侶常為了約會誰該付錢或一人一半的「AA制」而有爭執，這也是不可避免的問題，但一名網友就在臉書發文表示，自己的朋友與男友去開房間時，被男友要求要一人一半，還強調「現在人都這樣，難道你沒爽到嗎？」讓原PO超傻眼。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，「朋友剛剛跟我說她跟男友去開房間時要一人一半，她男友說『現在的人都這樣』這是正常的嗎？」而更令人驚訝的是，男方竟還質問朋友「難道妳都沒爽到嗎？」讓原PO大為傻眼。

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此外，原PO還提到，朋友與男友交往4、5年，但卻從沒一起出遊過，男方甚至從沒帶她回家過，只要見面就是在打手游，而「前陣子朋友問他有沒有要結婚，如果沒有要結婚的話不要浪費彼此時間了。」綜合上訴所有總總，原PO聽了後也強烈建議朋友就別結婚了。

這篇文章一PO出後，立刻引起一片熱議，網友們紛紛留言「這是交往還是砲友= =感覺只為了打砲才會在一起」、「這種男人嫁了等於累了自己」、「不管花什麼錢，只要男人敢說，我都覺得ok，但是男人都不想帶妳出門了，女生還要在一起，小妹妹，妳有事嗎？」

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