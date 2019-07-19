環快上機車逆向迎面衝來！他嚇到褲底一包　網驚呆：這是「天國」的捷徑

記者陳韻如／綜合報導

在高速行駛的快速道路上，若遇到機車逆向迎面而來，真的會褲底一包。白北市一名駕駛18日上午10時許，開車上到環河快速道路上時，驚見一輛機車逆向行駛在內側車道，讓他嚇得差點褲底全濕。

▲駕駛在環快上驚見機車逆向形式在內側車道。（圖／翻攝爆怨公社）

該駕駛事後把行車紀錄器畫面PO上臉書社團《爆怨公社》寫道，「繼上次在萬板大橋遇上逆向的神車賓士，差點沒命，今天在環河快速道路遇見白牌兩輪騎上來！！」

透過畫面可以看到，駕駛在環河快速道路上行駛，途中發現前方有個怪異景象，靠近一看竟是一輛機車，且直接逆向行駛在內側車道上，讓他嚇得直呼，「騎上來就算了，大哥你騎錯方向了啦！！！！」

對此，萬華交通分隊長謝睿騰看了影片後表示，目前尚未接獲民眾報案，如有民眾檢舉，將依道交條例第60條「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示。」裁罰900-1800元，而另機車逆向的部分依道交條例第45條「不按遵行之方向行駛」，裁罰600至1800元。

▲駕駛在環快上驚見機車逆向形式在內側車道。（圖／翻攝爆怨公社）

警方呼籲，用路人行駛不熟悉路段應先參考地圖，若不幸發現誤上國道、快速道路，應立刻停車尋找安全處避難，並撥打110通知警方協助。

這段話面一曝光，不少網友也看了驚呆，紛紛留言「他在走捷徑（天國近了）」、「白牌騎上來還好，但是逆向就真的母湯」、「怎沒飛，浪費我25秒」、「白車駕駛褲子都濕了」。

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