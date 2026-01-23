台灣虎航擴大徵才「運務員起薪34Ｋ」　機師月薪逾12萬

▲台灣虎航啟動年度招募。（圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航繼上週進行今(2026)年首批客艙組員的招募後，因應新機即將加入，今(23)日宣布將再啟動徵才，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，其中運務員釋出45名職缺，月薪3.4萬元起，機師缺額則因應新機交機將陸續招募，月薪推估12萬元起。

台灣虎航擴大招募，其中CPL(Commercial Pilot License)商用機師，預計2月2日凌晨00:01起至2026年2月22日晚間23:59止開放報名，報考者需具備中華民國國籍、大專以上畢業，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上等條件。

虎航表示，經初步書面資料篩選後，符合機師招募資格者將於今年3月起進行相關甄試流程，獲錄取者預計將安排於第2季報到。且為因應現行A320機隊仍持續汰舊換新，且自2028年起，將開始有首架A321neo航機開始交付，為打造更強大且安全的飛行團隊並提早布局，機師招募也將持續投入資源以進行人才培養。

至於運務員職缺的報名期間為2026年3月2日起至2026年3月16日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力將可加分。

台灣虎航表示，本次運務員招募預計錄取45名，上班地點為桃園國際機場；獲錄取者預計將於2026年5月後分批報到接受訓練，訓練合格後始可正式上線。

運務員的工作內容主要為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班之地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。

根據航空業界預估，台灣虎航機師月薪12萬元起跳，但實際收入則依據飛行時數、津貼有所不同，運務員月薪3萬4000元起跳。