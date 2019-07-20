「綠舟」渡蘭嶼翻船！漂41天現蹤日本　「財物全在」船員嗨翻：終於找到了

▲「綠舟」6月出在蘭嶼外海翻覆，船上17人迅速被救起，但船隻隨波逐流直到19日在日本被找到。（圖／記者張君豪翻攝）

記者楊鈞典、陳韻如／台東報導

2019年6月9日由「台灣說蘭嶼環境教育協會」規劃舉辦的「青山綠水、划渡蘭嶼」活動，一行人浩浩蕩蕩駕著龍舟「綠舟」從屏東滿州鄉出發，船行到蘭嶼外海0.5海浬處時因大浪翻覆，人員全數被隨行海巡救起，但船隻及船上物品皆隨海流遠漂，但令人驚訝的是，船隻19日在日本岸邊被找到，船上物品也保留的非常完整。

▲「綠舟」海上漂流1個月，終在日本岸邊被找到。（圖／記者楊均典翻攝）

此次活動是為了喚起人們對於海洋廢棄物議題的重視，並由香港「泛非龍龍舟隊」與「台灣說蘭嶼環境教育協會」共同發起活動，親手打造「綠舟」，並於6月9日於屏東滿洲鄉港口溪沙灘出發。

活動進行原本相當順利，但航行至蘭嶼外海約0.5浬處時，遭遇長浪及強風襲擊，導致龍舟瞬間翻覆，所幸船上17人全數被隨行戒護的海巡及漁船救援上艇，但「綠舟」及船上物品接隨海流遠漂。

然而，「綠舟」是為了傳達海洋廢棄物議題而製造，如今卻隨波逐流，不知道漂向何處，活動成員們不願意見到「綠舟」成為海洋廢棄物，因此委請海洋委員會海巡署協助，透過國際尋找「綠舟」。

歷經1個多月的搜尋，好消息在19日深夜傳出，船隻在日本岸邊被找到，就連船上的所有物品，包括衣服、現金，甚至是船員們所攜帶的糧食都保存的相當完整，這也讓團員們鬆了一口氣。

▲船上物品保存的相當完整，讓人驚訝。（圖／記者楊均典翻攝）

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