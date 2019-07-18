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開車下山剎車失靈...高速直衝他褲底一包！冷靜緊抓手剎　安全下莊全網讚翻

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記者陳韻如／綜合報導

臉書上一名駕駛開車下山時，汽車的剎車油管突然爆裂，導致剎車毫無反應，但又因為山區拖吊車無法進入，他只能硬著頭皮靠著手剎車一路衝下山，所幸最後安全下莊。事後他將下山過程的行車紀錄器畫面PO上網，網友見狀紛紛留言讚嘆他的沉著冷靜，「老司機是你！！！」

▲▼下山剎車失靈，他高超技巧平安下莊，全網讚翻。（圖／翻攝爆廢公社）

▲下山剎車失靈，原PO高超技巧平安下莊，全網讚翻。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一段影片寫道，「昨天在山上遇到下坡煞車油管爆裂事件，反應時間真的沒有幾秒，好險路況跟車輛操作我很熟，順利躲過一劫」，而因為該區拖吊車上不去，原PO只好硬著頭皮緊抓手剎車，一路衝下山。

請繼續往下閱讀...

▲▼下山剎車失靈，他高超技巧平安下莊，全網讚翻。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO所在地區拖吊車上不去，讓他只能硬著頭皮一路衝下山。（圖／翻攝爆廢公社）

透過畫面可以看到，原PO一放開手剎車後，整台車就不斷高速向前衝，車上警示音也因為車速太快而響起，就連轉彎處也絲毫沒有減速，若不是原PO的高超技巧，很可能整台車會直接翻落山坡。此外，在過程中，還聽見咚的一聲，原PO也在影片中註解，這是因為防傾桿斷裂所造成的聲響，所幸最後平安抵達山下，也終於上了拖吊車，才結束這場驚魂記。

▲▼下山剎車失靈，他高超技巧平安下莊，全網讚翻。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO一路衝下山，就連遇到轉彎處，車速也絲毫不減。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO事後也呼籲，「下坡路段若沒煞車請冷靜處理，車輛保養時，請多檢查一項煞車油管，祝大家行車平安。」

這段畫面一出，不少網友見狀紛紛留言讚嘆原PO的沉著冷靜，「看得我冷汗直冒啊~好險平安」、「反應好快，而且都沒有慌的感覺」、「這好技術太厲害」、「真的厲害。冷靜的反應！如果遇到對向車上山應該傻眼了。」

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關鍵字：下山,剎車失靈,手剎車

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