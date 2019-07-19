無性7年...深信老公中風「不舉」！小三卻攜子跩嗆：孩子是他的　元配崩潰

▲邱妻深信丈夫中風喪失性能力，未料丈夫卻在外展雄風還產下一子。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名人妻以為邱姓丈夫中風後，就喪失了性能力，便一直過著清心寡慾的生活，但沒想到，邱男竟在外展現雄風，還與小三產下1子，讓邱妻氣炸提告求償。

判決書指出，邱男2011年間因為中風、腦血管、心臟疾病就醫，此後他與邱妻就一直過著清心寡慾的生活，邱妻也深信著丈夫因為生病而喪失性能力。未料，2014年間，楊姓小三傳送邱男及兒子的照片給邱妻，還稱「這是我跟邱男的孩子」，2016年間更是直接帶著孩子到邱男公司談判，還對邱妻嗆聲「這小孩就是邱OO的」，雙方因此爆發衝突。

然而，楊女大動作的宣示，卻完全沒有讓邱妻的內心動搖，她依然深信著丈夫中風後已喪失性能力。直到2017年間，楊女向法院提出確認親子關係存在訴訟，邱男才向邱妻坦承孩子是他的，且也以辦理戶口登記，整起事件才終於真相大白。

事後，邱妻不甘自己的真心遭到背叛，因此對楊女提告並求償150萬元。刑事部分，楊女也被依害家庭判刑2個月，但面對邱妻求償的150萬元，楊女卻主張對方早知情，告訴已逾時效，不願賠償。

邱妻則表示，「自從邱男中風後，我和他就一直過著清心寡慾的生活，我根本不會往那裡去想，怎麼他會在外面有小孩，我還一直認為楊女是因為債務問題來騷擾我們，壓根不信邱男跟她有小孩」。

法院審理後發現，邱妻與楊女爭吵時雖曾聽見對方稱孩子是丈夫的，但她深信丈夫喪失性能力，因此孩子不是他的。另外，邱男在庭訊時也表示，邱妻雖有懷疑，但因他始終沒有承認，是到了邱妻收到確認親子關係的訴訟通知及小孩入籍才知道事情，法官最後判定損害賠償請求權並未罹於時效，楊女則須賠償邱妻50萬元。

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