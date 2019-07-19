兒住校豁達放手：有事自己處理！聽他被巴頭　老爸這樣說...網讚翻：支持你

▲原PO兒子在學校受到欺負，原本豁達放手的爸爸竟態度大轉變，讓原PO大為傻眼。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

記者陳韻如／綜合報導

若遇到兒子在學校被欺負，你會怎麼處理？一名網友在臉書《爆怨公社》發文表示，她送兒子到學校時，叮嚀他若被欺負要找老師，但一旁的先生竟打臉她，「讓他自己去處理」，但等到兒子下周返家後，告訴他們自己在學校被欺負，沒想到先生竟態度大轉變，告訴兒子「椅子拿起來，往他頭上臉上身上砸下去，有事叫老師找爸爸」，讓原PO超傻眼。

原PO表示，兒子目前國一住校，只有星期五返家，周日再回去學校，「我兒子個子比較小，我都怕他被欺負，送他去住校的那天，我一直跟他說『如果被欺負，就找老師找教官』，結果我先生說，『唉呦！給小孩子自己處裡，遇到事情讓他自己去處理，別擔心』。」

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然而，兒子19日返家時，向他們告狀，自己遭到同學巴頭，兒子出聲制止，但對方卻不理睬。原本豁達要原PO別擔心的先生聽完，態度竟超級大轉變，告訴兒子，「以後發生這種事，椅子拿起來，往他頭上臉上身上砸下去，有事叫老師找爸爸。」

原PO先生的這段話一出，讓她大為傻眼，事後她把文章PO上網詢問，「會不會有人支持爸爸？」沒想到大批網友一面倒支持爸爸的做法，「支持，還手人家才不會覺得你好欺負」、「支持啊！誰欺負就欺負回去，我們不欺負別人，但求不被欺負」、「支持，都已經叫對方不要打了還一直打」。

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