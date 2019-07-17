美課徵反補貼關稅違規遭令取消　WTO：中國可發動制裁

▲WTO位於瑞士日內瓦的總部。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

WTO上訴法庭16日裁定，美國向中國部分產品課徵反補貼關稅，已經違反相關規定，如果沒有修正可能面臨報復性制裁。對此，美國貿易代表辦公室認為，中國國營企業的出口價格不實，「我們決定採取一切必要行動，確保一個公平競爭的市場。」

WTO法官認為，美國將第三國家價格納入考慮計算關稅，不符合反補貼規定，因此中國有權利展開經濟制裁。美國貿易代表辦公室則表示，這項裁決不但破壞組織法規，還間接證明中國政府利用國營企業提振經濟，「（WTO）將更難有效應對傷害美國工人與企業，又扭曲全球市場的中國企業。」

根據了解，大陸國營企業將太陽能板、風力發電塔、鑽探管線與鋼瓶等產品出口到美國，卻被課徵反補貼關稅，金額高達7.2億美元，因此2012年時一狀告上WTO。大陸商務部16日表示，這項裁決是一大勝利，要求華盛頓當局立刻做出具體行動，修正不符規定的政策。

▼太陽能板。（示意圖／記者李毓康攝）

《彭博社》指出，美國商務部認為，官方主要持股的企業應被視為政府機構，因此才會納入第三國家價格計算關稅。國營企業可能獲得大幅工業補貼，例如便宜或免費的電力或者其他資本。目前美國、日本與歐盟都致力於解決中國國營企業影響國際市場價格的行為，但仍然無法降低其逐年升高的經濟地位。

歐盟貿易專員瑪姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）表示，川普指控WTO法官逾越權責、忽視法規，因此拒絕同意其中7人的提名。她提到，上訴法庭12月前可能只剩下1位法官，難以審理案件，面臨暫時解散的命運。