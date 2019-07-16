泰軍政府領袖帕拉育辭職「續任總理」　宣布成功民主轉型

▲泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

泰國軍政府總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）15日正式請辭，依國會選舉結果續任國家總理。他宣布，經過5年的軍事統治以後，泰國將成為正常民主國家。根據《路透社》報導，本屆國會依照軍政府頒定的憲法選舉，許多議員也擁有軍事背景，被輿論指為危害民主。

帕拉育在電視專訪中提到，軍政府執政在許多領域獲得成功，例如解決非法捕魚和人口販賣問題，還救出受困洞穴的英國足球隊。他表示，各界不需要擔心政府濫用特權，所有問題都會在民主體制內被傳達和解決，因為3月國會大選是轉型契機，「現在泰國是一個完善的民主國家，擁有君主立憲政體，還有選舉通過的國會。」

▲今年泰國國會大選時，帕拉育現身曼谷一處投票所，投下手中一票。（圖／路透）

綜合外媒報導，輿論認為眾議院選舉不公正，因為現行憲法對競爭政黨不利，選舉委員會也偏袒支持帕拉育的人民國家力量黨（Palang Pracharath Party），嚴重扼殺民主的發展。

▲泰國「未來前進黨」（Future Forward）黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）。（圖／路透）

帕拉育6月6日以244高票打敗對手塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）獲選總理，並於本月10日宣布聯合內閣名單，新政府今舉行宣誓典禮，正式上台執政，下周就會向議會提出政策計畫。內閣36位官員分別來自19個政黨，但是其中多位曾任軍政府官員。

帕拉育上週撤銷許多行政命令，對傳播媒體解除禁令，並將原受軍事法庭審判的民事案件移交回普通法院。但是他仍保留個人的特別立法權，並確保維安部隊能夠合法搜索、逮捕人民。

《路透社》指出，泰國人民對於新政體普遍抱持觀望態度，一位47歲的市場攤販荷朗普里克（Noppawan Hiranpruk）表示，「我們可以先觀察他們做得怎麼樣，老面孔也許會提出新想法，做出一點改變。」

過去15年泰國經歷數次政治動盪，曾經爆發2次政變，時任陸軍參謀總長的帕拉育深受農村人口支持，2014年打敗曼谷保皇黨勢力成功奪權。他曾經表示，當時抗議暴動和街頭衝突已經延續6個月，軍人介入維持社會秩序是必要之舉。