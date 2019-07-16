美方強迫推銷我M1A2戰車？　國防部駁斥：無關政治考量

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

美國國務院日前批准價值約22.2億美元的對台軍售案，包括M1A2坦克車與刺針防空飛彈等武器裝備，不過有媒體評論指「美軍售我M1A2軍售金額和計畫不符」，影射為是「美方強迫推銷」。對此，國防部16日駁斥此評論與事實不符，強調有關軍購案國防部均秉「依法行政」原則辦理，依規定完成建案程序，無關任何政治考量。

據報導指出，美方公布M1A2T戰車軍售金額，高達20億美元，折合台幣600多億，比國防部先前評估並經立院通過的預算，足足多出200多億，質疑是美方「強迫推銷」原本不在清單裡的東西。

國防部16日鄭重駁斥此番評論，表示此說法完全與事實不符，呼籲媒體應謹守社會公器分寸，公允評價國防事務，切勿再以臆測方式汙名化國軍。

國防部表示，有關軍購案國防部均秉「依法行政」原則辦理，依規定完成建案程序，無關任何政治考量。

國防部指出，本次美方同意軍售項目，為我國軍爭取多年之重要防衛武器裝備，且M1A2戰車為全新品、比照美軍現役的先進裝備，獲得後有助於強化我國自我防衛能力及維護區域和平穩定。

國防部也強調，全案經立法院審議通過，軍售案在符合預算法規，且將在朝野委員共同監督下透明執行，達成建軍備戰、國土防衛目標，呼籲國人共同支持。