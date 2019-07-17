范德賴恩成「歐盟執委會首位女主席」　強調環境與性別議題

▲歐盟執行委員會首位女性主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

歐洲議會今日已通過383對327票任命案，確定由德國第一位女性國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）擔任歐盟執委會主席，她也成為歐盟執行委員會首位女性主席。她在演說時強調，未來會注重於環境議題，以及加強處理職場性別平衡、解決針對女性的暴力等問題。

歐盟執委會主席地位等同於歐盟的「總理」，任命案投票自當地時間16日晚間6點10分左右開始，范德賴恩須獲得超過374票才能勝出，驗票程序持續了1個多小時，在7點35分時結果出爐，范德賴恩成為歐盟執委會首位女主席。

范德賴恩當天稍早也發表了對於這個職位的願景，她在演說中提到，打造一個「健康的星球」將會是未來最大的挑戰與責任，包含提出了大膽的減碳排放目標，到2030年要減少50％到55％，另外在上任的100天之內，就會交出「綠色交易計劃」以及「歐盟氣候法」等環境相關提案。

她強調，歐盟要建立一個為人民服務的經濟體，為了實現這個目標，每個人都須承擔一些責任，包括在歐洲有生意據點的科技巨頭，這些公司應該要回報歐洲人民，讓人民享有人權及社會資本。

而身為第一位女性主席，范德賴恩也做出在議會內達到性別平衡的承諾，並強調會果斷地解決婦女暴力問題，在歐盟加入旨在對抗女性暴力的「伊斯坦堡公約」時，她會尋求將針對女性的暴力定調為犯罪。

個性鮮明的范德賴恩（Ursula Gertrud von der Leyen）出生於比利時布魯塞爾，成為歐盟執行委員會女主席之前，在歐洲政界就以首位德國女性國防部長而成名。2017年，范德賴恩出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，曾嚴詞要求美國總統川普重視大西洋兩岸的關係，並提醒美國「進行雙邊協商時不能踩在夥伴的頭上」。